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≡ Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48881
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 30.03.24 - 21:43
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В их числе глава Костанайской области Кумар Аксакалов. Помимо этого ему вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии, сообщает Акорда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20465
Re: Строгий выговор получили министры и акимы областей,...
Отправлено: 30.03.24 - 21:43
#1
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Наругал,
строгий выговор объявил,
интересно с занесением или нет.
Так им и надо.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22828
Строгий выговор получили министры и акимы областей, пострадавших от паводков
Отправлено: 30.03.24 - 21:50
#2
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Цитата:
alex_60:
Наругал, строгий выговор объявил, интересно с занесением или нет. Так им и надо.

Вы про занесение в личное дело или про "наличное занесение"?)
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