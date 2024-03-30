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≡ Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48881
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:13
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Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили сегодня, 30 марта, в квартире полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция ведет следствие.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26192
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:13
#1
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Так кого - ищите?... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 30.03.2024 - 22:17]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22828
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:16
#2
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НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22828
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:18
#3
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Цитата:
drakon:
кого - ищите?.

Козла отпущения, который под эту фотку подходит :lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
669
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:36
#4
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Цитата:
maxsaf:
НГ, объясните пожалуйста, зачем вы ретушируете фото человека, который в розыске? Может он щас мимо кого-то из читателей вашей газеты прошел?

Потому что это фото не было предназначено для публикации. Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть и начала распространяться. Мы запросили комментарий у полиции и опубликовали его. Вопрос о закрытии лица также решен вместе с пресс-службой ДП - человек только подозревается, его виновность не установлена.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22828
Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:40
#5
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Цитата:
Rexyn:
человек только подозревается, его виновность не установлена.

А те, кто у них там в розыске, на "доске почета" висят - они заочно осуждённые что-ли?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22828
Re: Подозреваемого в убийстве ищет полиция Костаная
Отправлено: 30.03.24 - 21:55
#6
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Цитата:
Rexyn:
Ориентировка была создана для внутреннего пользования полиции, но попала в сеть

А там ошибка на ошибке. Ну не можете писать по-русски - пожалуйста, не издеваетесь, переводите делопроизводство на казахский. Красовки, блин... :-x
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