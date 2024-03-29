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Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48881
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 29.03.24 - 20:49
На территории региона ежегодно образуется более 200 000 тонн коммунальных отходов. За последние годы доля переработки и утилизации ТБО увеличилась более чем в 10 раз - в 2017 она составляла 1,8%, а по итогам прошлого года уже 20,8%.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6111
Re: Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем...
Отправлено: 29.03.24 - 20:49
По поводу этих БЕЗОБРАЗНЫХ и вечно ВОНЮЧИХ полигонов ТБО: - нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.
В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.
В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20465
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 29.03.24 - 22:11
Цитата:
боюсь это уже будет не при моей жизни.
а скорее всего никогда.
ACROS:
приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.
приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.
боюсь это уже будет не при моей жизни.
а скорее всего никогда.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37388
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 29.03.24 - 22:14
Цитата:
Зачем бояться то и жить постоянно в страхе?
alex_60:
боюсь это уже будет не при моей жизни. а скорее
боюсь это уже будет не при моей жизни. а скорее
Зачем бояться то и жить постоянно в страхе?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1049
Re: Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем...
Отправлено: 30.03.24 - 03:12
Цитата:
....в Европах на перерабатывающих заводах в основном работают из восточной Европе,ещё тогда на заре эммиграции работал наш брат,сейчас уже другой контингент и насколько я знаю там не высокая оплата стоять на конвеере и сортировать мусор.Полторашка стоит 25 центов бутылка из под пива 8 центов,для стекла, бумаги и вещей,специальные контейнеры,вообще ты был должен знать,мебель и электро товары по крайней мере у нас один раз в год забирают бесплатно идёшь в администрацию даёщь заявку выносишь, приезжает мусорка всё это прессует,могут забрать восточные жители Европы к примеру украинцы что понравится.....
ACROS:
В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.
В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.
....в Европах на перерабатывающих заводах в основном работают из восточной Европе,ещё тогда на заре эммиграции работал наш брат,сейчас уже другой контингент и насколько я знаю там не высокая оплата стоять на конвеере и сортировать мусор.Полторашка стоит 25 центов бутылка из под пива 8 центов,для стекла, бумаги и вещей,специальные контейнеры,вообще ты был должен знать,мебель и электро товары по крайней мере у нас один раз в год забирают бесплатно идёшь в администрацию даёщь заявку выносишь, приезжает мусорка всё это прессует,могут забрать восточные жители Европы к примеру украинцы что понравится.....
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4443
Re: Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем...
Отправлено: 30.03.24 - 21:29
По поводу этих БЕЗОБРАЗНЫХ и вечно ВОНЮЧИХ полигонов ТБО: - нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.
Мусоросжигающей установке нужен постоянно большой объем образования горючих отходов. Просто переработать накопленное, а потом работать периодически - никто не согласится. Как вариант - установить между городами Рудный и Костанай, но перевозка сводит прибыль на нет...
Мусоросжигающей установке нужен постоянно большой объем образования горючих отходов. Просто переработать накопленное, а потом работать периодически - никто не согласится. Как вариант - установить между городами Рудный и Костанай, но перевозка сводит прибыль на нет...
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 30.03.24 - 21:42
Цитата:
Какой нибудь уже приобрели - стоит нафиг никому не нужен, под открытым небом в затоболовке
bgb:
нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь
нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь
Какой нибудь уже приобрели - стоит нафиг никому не нужен, под открытым небом в затоболовке
Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем говорили на экологическом брифинге в Костанае
Отправлено: 30.03.24 - 21:48
Цитата:
Без штанов останетесь. Там цены просто космос. Простейший Шреддер триста штук баксов, линия хаммермила - лям баксов. Это не считая сжигания, мойки, прессов, конвейеров, магнитных экстракторов и на токах Фуко для аллюминия. Хотя, мечтать то вам никто не запрещает...
bgb:
самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.
самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.
Без штанов останетесь. Там цены просто космос. Простейший Шреддер триста штук баксов, линия хаммермила - лям баксов. Это не считая сжигания, мойки, прессов, конвейеров, магнитных экстракторов и на токах Фуко для аллюминия. Хотя, мечтать то вам никто не запрещает...
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