Re: Жители села в Костанайской области попросили МЧС...

Отправлено: - 16:17

А, где аким села и участковый инспектор- они должны были ОФИЦИАЛЬНО подтвердить факт наводнения и пропажи людей - это же фиксируется в журнале дежурной части полиции.

Или это уровень работы казахских гос.органов - одна бабка сказала.

Или же кому то надо было на согым слетать, конина сейчас в самый раз- только-только начала вялиться.