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≡ Жители села в Костанайской области попросили МЧС эвакуировать их, но оказалось, что спасать никого не надо
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48879
Жители села в Костанайской области попросили МЧС эвакуировать их, но оказалось, что спасать никого не надо
Отправлено: 30.03.24 - 16:17
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Обращение от жителей села Ахмета Байтурсынова о том, что они просят помощи от сотрудников МЧС и эвакуации населения, поступило сегодня, 30 марта, в 4 часа утра. Кроме того, сообщалось, что двое человек пропали. Спасателями было принято решение о вылете в пострадавшее село и эвакуации граждан.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6108
Re: Жители села в Костанайской области попросили МЧС...
Отправлено: 30.03.24 - 16:17
#1
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А, где аким села и участковый инспектор- они должны были ОФИЦИАЛЬНО подтвердить факт наводнения и пропажи людей - это же фиксируется в журнале дежурной части полиции.
Или это уровень работы казахских гос.органов - одна бабка сказала.
Или же кому то надо было на согым слетать, конина сейчас в самый раз- только-только начала вялиться.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37384
Re: Жители села в Костанайской области попросили МЧС...
Отправлено: 30.03.24 - 16:28
#2
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Что это за село?
В Актюбинской области что ли?
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