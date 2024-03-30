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Жители села в Костанайской области попросили МЧС эвакуировать их, но оказалось, что спасать никого не надо
Жители села в Костанайской области попросили МЧС эвакуировать их, но оказалось, что спасать никого не надо
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