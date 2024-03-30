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≡ После скопления лучше сжечь? - Что мешает Казахстану учиться у Европы переходу на «зеленую экономику»: мнения чиновников, экологов, экспертов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48879
После скопления лучше сжечь? - Что мешает Казахстану учиться у Европы переходу на «зеленую экономику»: мнения чиновников, экологов, экспертов
Отправлено: 30.03.24 - 14:59
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О том, что Костанай все больше погрязает в мусоре, корреспонденты «НГ» пишут уже несколько лет. Почти аналогичная ситуация - по всей нашей области и в других регионах страны. Экологи твердят: мусор нужно разделять, перерабатывать и хранить правильно, иначе он накроет нас с головой. В этом году, пожалуй, впервые за долгое время с ними публично согласились областные власти. Если эта проблема угрожает экологической безопасности, почему же ни в нашем регионе, ни во всем Казахстане нет ни одного мусоросжигательного завода, хотя в Европе они успешно работают?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1271
Re: После скопления лучше сжечь? - Что мешает Казахстану учиться...
Отправлено: 30.03.24 - 14:59
#1
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Цитата:
Поэтому все шапкозакидательские настроения по поводу переработки мусора я не поддерживаю, - резюмирует он. - Потому что опыт Европейского союза, богатого, культурного Европейского союза, показал, что они к этой цели шли 20 лет.

А что, умник, использовать этот опыт религия не позволяет? Илм это секретные термоядерные разработки?

да вы все только и ищете, где срубить бабла на своих должностях, вам вообще насрать на страну
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20462
Re: После скопления лучше сжечь? - Что мешает Казахстану учиться...
Отправлено: 30.03.24 - 15:58
#2
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Про Вену подтверждаю.
Будучи там в свое время, на высоте 150 метров в Дунайской башне, сама башня 250,на смотровой площадке, обедая во вращающемся ресторане, осматривали город с высоты птичьего полета. Привлекло внимание довольно красивое здание, приличное по размерам. На вопрос что это-ответили что это мусоросжигательный завод.
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