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Поэтому все шапкозакидательские настроения по поводу переработки мусора я не поддерживаю, - резюмирует он. - Потому что опыт Европейского союза, богатого, культурного Европейского союза, показал, что они к этой цели шли 20 лет.

Цитата:А что, умник, использовать этот опыт религия не позволяет? Илм это секретные термоядерные разработки?да вы все только и ищете, где срубить бабла на своих должностях, вам вообще насрать на страну