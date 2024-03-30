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После скопления лучше сжечь? - Что мешает Казахстану учиться у Европы переходу на «зеленую экономику»: мнения чиновников, экологов, экспертов
После скопления лучше сжечь? - Что мешает Казахстану учиться у Европы переходу на «зеленую экономику»: мнения чиновников, экологов, экспертов
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