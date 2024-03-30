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≡ Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48879
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 12:03
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183 человека получили по 100 тыс. тенге. Компенсация полагается на каждого члена семьи, в среднем на одну семью выходит 500-600 тыс. тенге. Сейчас уже выплачено более 18 млн тенге.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37384
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 15:53
#15
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Цитата:
ACROS:
Елге кайтару"- что бы отобрать

Да ничего они не отбирают, так, наши казахские понты и боле ничего..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6108
Re: Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской...
Отправлено: 30.03.24 - 15:56
#16
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Цитата:
111:
в Китае говорит


Сам не понимаю эту власть: - в стране ЧС -потоп, а премьер там где сухо, президент - за границей.
Надо же с народом быть- я так думаю.
Словом и делом - поддержать его.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37384
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 16:08
#17
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Сюда в Рудный просто из за трубы ржавой прилетал, так тут же не ТЭЦ бомбануло, просто трубу прорвало из за их тупости, а теперь столько народу страдает, гоняет там по Китаям блин..
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