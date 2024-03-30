Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области

Отправлено: - 16:08

Сюда в Рудный просто из за трубы ржавой прилетал, так тут же не ТЭЦ бомбануло, просто трубу прорвало из за их тупости, а теперь столько народу страдает, гоняет там по Китаям блин..