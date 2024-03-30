НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48877
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 12:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
183 человека получили по 100 тыс. тенге. Компенсация полагается на каждого члена семьи, в среднем на одну семью выходит 500-600 тыс. тенге. Сейчас уже выплачено более 18 млн тенге.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20461
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 12:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за что деньги то?
не пожар, никто не умер ...
бизнес опять же напрягут.
выделят и растащат через всякие фонды.
знали где живут. раньше думать надо было.
каждый год.
и так будет всегда.
зато у нас нет цунами.
и торнадо .

[Исправлено: alex_60, 30.03.2024 - 15:16]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37367
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 12:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37367
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 12:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37367
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 12:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Герб меняют..

Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10081
Re: Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской...
Отправлено: 30.03.24 - 13:54
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

----А если у меня нет тик-тока ?Некорректные ссылки .
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6101
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 14:07
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
за что деньги?


Как за что ?
За своё БЕЗДЕЙСТВИЕ, за свой НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ, за свою НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ - тем более Премьер провёл совещание с Генеральным прокурором на предмет выявления бездеятельности гос.органов и уполномоченных лиц, при подготовке к весеннему половодью. Очко у всех - задрожало, потому что по сути - это первая серьёзная проблемма у Бектанова на посту премьера и ему надо показать себя как волевого и сильного руководителя.
Короче: власти ЗАДАБРИВАЮТ население бюджетными денежными подачками,( поэтому и ввели режим ЧС, что бы деньгами распоряжаться САМОЛИЧНО, без бюджетных процедур, а кое кто под этот шумок ЧС будет воровать) ) прикрывая свои косяки ( СПАЛИ до МАРТА) и сваливая причины на погодные условия и якобы- ВНЕЗАПНОЕ потепление и дождь ( это примерно как- внезапно выпавший снег в декабре), наивно не зная что в конце марта и начало апреля у нас всегда ТАЕТ снег и случаются потопы.

[Исправлено: ACROS, 30.03.2024 - 15:11]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20461
Первые выплаты пострадавшим от паводка начали в Костанайской области
Отправлено: 30.03.24 - 14:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
власти ЗАДАБРИВАЮТ население бюджетными денежными подачками,( поэтому и ввели режим ЧС, что бы деньгами распоряжаться САМОЛИЧНО, без бюджетных процедур) прикрывая свои косяки ( СПАЛИ до МАРТА) и сваливая причины на погодные условия и якобы- ВНЕЗАПНОЕ потепление и дождь ( это примерно как- внезапно выпавший снег в декабре).


так и есть.
а Бектанов,
такое впечатление что он есть в стране что его нет.
не слышно , не видно.
он даже по стране не проехал после назначения,
ознакомиться на местах что и как.
непонятно чем он занят..
пора бы уже заявить как то о себе.
делами ,решениями..
но,тишина...

[Исправлено: alex_60, 30.03.2024 - 15:18]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS