Отправлено: - 14:14

ACROS:

власти ЗАДАБРИВАЮТ население бюджетными денежными подачками,( поэтому и ввели режим ЧС, что бы деньгами распоряжаться САМОЛИЧНО, без бюджетных процедур) прикрывая свои косяки ( СПАЛИ до МАРТА) и сваливая причины на погодные условия и якобы- ВНЕЗАПНОЕ потепление и дождь ( это примерно как- внезапно выпавший снег в декабре).

[Исправлено: alex_60, 30.03.2024 - 15:18]

Цитата:так и есть.а Бектанов,такое впечатление что он есть в стране что его нет.не слышно , не видно.он даже по стране не проехал после назначения,ознакомиться на местах что и как.непонятно чем он занят..пора бы уже заявить как то о себе.делами ,решениями..но,тишина...