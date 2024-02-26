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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37367
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.02.24 - 13:49
#8716
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.02.24 - 14:09
#8717
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Пончики. Купил. С малиновой начинкой... :oops: :-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20461
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.02.24 - 14:17
#8718
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Цитата:
drakon:
Пончики. Купил. С малиновой начинкой...


евриков то хоть хватило?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37367
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.02.24 - 18:09
#8719
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.02.24 - 18:14
#8720
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Купил булочкм с маком.
Батоны с кокаином - закончились... :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.03.24 - 12:28
#8721
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Тест... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.03.24 - 12:29
#8722
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Скодько времени, сейчас в
Крстанае?... :-x
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.03.24 - 16:02
#8723
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Да... :lol: :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3863
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.24 - 11:11
#8724
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Привет,Драк!
Стараюсь не забывать Деревеньку...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3863
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.03.24 - 11:13
#8725
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Музыка.
Поскольку тем для обсуждения в рамках деревеньки ты не подбрасываешь :-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3863
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.24 - 21:18
#8726
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Мы отстали от них навсегда!!!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37367
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.03.24 - 13:04
#8727
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Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.03.24 - 13:11
#8728
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Терассу, вчера облагородили... :oops: :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3863
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.03.24 - 10:15
#8729
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Хоть здесь без политики
Для разнообразия жанров народная песня в исполнении незабвенной Максаковой М.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37367
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.03.24 - 12:31
#8730
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