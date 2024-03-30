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Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48876
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 09:33
Закономерно ли, что Казахстан так ни разу и не смог выйти из своей отборочной группы на всех прошедших чемпионатах мира и чемпионатах Европы, несмотря на многомиллиардные вливания в развитие футбола в течение последних 30 лет?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6100
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 09:33
Цитата//Мы, казахстанцы, не просто не едины! Мы нетерпимы друг к другу, жестоки и враждебны друг к другу! Мы завистливы, готовы идти по головам ради достижения своей собственной, неколлективной цели! Мы выживаем не благодаря единству, но за счет подавления, уничтожения друг друга!//
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая. Этот колумнист- просто напросто переписал их на современный лад.
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая. Этот колумнист- просто напросто переписал их на современный лад.
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:37
///народы Грузии и Украины смогли совершить свой политический майдан, позволивший им сменить авторитаризм на демократию?//
рассмешил.
демократия на Украине.
новый анекдот.
там хунта у власти.
рассмешил.
демократия на Украине.
новый анекдот.
там хунта у власти.
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:39
///Они смогли объединиться и, выйдя на площадь, заставили авторитарную и заворовавшуюся власть уйти с политической сцены!//
а он точно не помогал Нуланд печеньки раздавать?
а он точно не помогал Нуланд печеньки раздавать?
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:46
//И я почти со стопроцентной точностью уже в самом начале матча (любого футбольного матча), глядя на то, как игроки двигаются без мяча, могу определить для себя, какая именно команда победит.//
Кот Ахилл, Осьминог Пауль, слониха Нелли,
хряк Фунтик И хорек Фред, черепаха Большая голова.
автор поставил себя рядом с этими уважаемыми личностями.
но что то я им верю, а ему нет.
Кот Ахилл, Осьминог Пауль, слониха Нелли,
хряк Фунтик И хорек Фред, черепаха Большая голова.
автор поставил себя рядом с этими уважаемыми личностями.
но что то я им верю, а ему нет.
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 10:48
так понял автор призывает к Майдану по казахстански.
и тогда все в футболе наладится.
но это же уголовно наказуемо вроде.
и тогда все в футболе наладится.
но это же уголовно наказуемо вроде.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15449
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 11:11
Цитата:
Ещё не видел такого упоротого натягивания совы на глобус
Украинцы и грузины мол совершили переворот (не революцию!) А именно переворот свергнув одного президента на того которого им якобы захотелось и вот из за этого они так "отлично" играют в футбол
Чёт не заметил их достижений
Но тут же встанет вопрос
Россияне вон никого не свергали а Россия давеча вышла в полуфинал обыграв Испанию это как?
Один раз вышла в финал (вроде бы) обыграв Голландию
А диктатор у них всё на месте сидит
Прибалтийские страны вышедшие в 1990 на свержение советский власти чеж все в футбол не могут?
А Армения? Там тоже был переворот
Кыргызы вообще по этой логике чемпионами мира должны стать
Там переворот каждые 10 лет)
Вообще не понятно как это у одних коллективные действия помогают им проходить отборочные туры а у других не помогает
Может дело просто в футбольной школе?
Украинская и грузинская школа с советских времён как бы была очень сильная
Украина понятно вторая после России республика по старшинству туда денег вбухивали
А Грузия ещё более понятнее,грузинская мафия в виде джугашвили,берий, Орджоникидзе сидела десятилетиями в кремле и пестовала свою республику вбухивая туда млрды
Цитата:
Может просто футбол тут не шибко популярен и у нас даже культуры футбольной нет?
Как бы фанатская база у нас это от силы 1% от населения
Народы Грузии и Украины заслужили победу! Они смогли объединиться и, выйдя на площадь, заставили авторитарную и заворовавшуюся власть уйти с политической сцены! Ключевые словв в данном предложении: «смогли объединиться». Коллективные действия грузин и украинцев были логичными и цельными на площадях многочисленных городов, и таковыми они были на футбольных полях.
Ещё не видел такого упоротого натягивания совы на глобус
Украинцы и грузины мол совершили переворот (не революцию!) А именно переворот свергнув одного президента на того которого им якобы захотелось и вот из за этого они так "отлично" играют в футбол
Чёт не заметил их достижений
Но тут же встанет вопрос
Россияне вон никого не свергали а Россия давеча вышла в полуфинал обыграв Испанию это как?
Один раз вышла в финал (вроде бы) обыграв Голландию
А диктатор у них всё на месте сидит
Прибалтийские страны вышедшие в 1990 на свержение советский власти чеж все в футбол не могут?
А Армения? Там тоже был переворот
Кыргызы вообще по этой логике чемпионами мира должны стать
Там переворот каждые 10 лет)
Вообще не понятно как это у одних коллективные действия помогают им проходить отборочные туры а у других не помогает
Может дело просто в футбольной школе?
Украинская и грузинская школа с советских времён как бы была очень сильная
Украина понятно вторая после России республика по старшинству туда денег вбухивали
А Грузия ещё более понятнее,грузинская мафия в виде джугашвили,берий, Орджоникидзе сидела десятилетиями в кремле и пестовала свою республику вбухивая туда млрды
Цитата:
Мы несвободны! Для футбола, как и для общественного объединения, исключительно важное значение имеет степень внутренней свободы отдельного индивидуума
Может просто футбол тут не шибко популярен и у нас даже культуры футбольной нет?
Как бы фанатская база у нас это от силы 1% от населения
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37362
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 11:27
Да, футбол у нас как то не развит.
В Америке северной кстати тоже.
В Америке северной кстати тоже.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37362
Тулеухан ИСКАКОВ: О футболе и свободе
Отправлено: 30.03.24 - 11:31
Цитата:
Он сравнивал игру в кокпар и общество?
ACROS:
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая.
Для 111 пользователя: - эти же слова, примерно, высказаны в "Словах назидания" великого Абая.
Он сравнивал игру в кокпар и общество?
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