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Народы Грузии и Украины заслужили победу! Они смогли объединиться и, выйдя на площадь, заставили авторитарную и заворовавшуюся власть уйти с политической сцены! Ключевые словв в данном предложении: «смогли объединиться». Коллективные действия грузин и украинцев были логичными и цельными на площадях многочисленных городов, и таковыми они были на футбольных полях.

Мы несвободны! Для футбола, как и для общественного объединения, исключительно важное значение имеет степень внутренней свободы отдельного индивидуума

Цитата:Ещё не видел такого упоротого натягивания совы на глобусУкраинцы и грузины мол совершили переворот (не революцию!) А именно переворот свергнув одного президента на того которого им якобы захотелось и вот из за этого они так "отлично" играют в футболЧёт не заметил их достиженийНо тут же встанет вопросРоссияне вон никого не свергали а Россия давеча вышла в полуфинал обыграв Испанию это как?Один раз вышла в финал (вроде бы) обыграв ГолландиюА диктатор у них всё на месте сидитПрибалтийские страны вышедшие в 1990 на свержение советский власти чеж все в футбол не могут?А Армения? Там тоже был переворотКыргызы вообще по этой логике чемпионами мира должны статьТам переворот каждые 10 лет)Вообще не понятно как это у одних коллективные действия помогают им проходить отборочные туры а у других не помогаетМожет дело просто в футбольной школе?Украинская и грузинская школа с советских времён как бы была очень сильнаяУкраина понятно вторая после России республика по старшинству туда денег вбухивалиА Грузия ещё более понятнее,грузинская мафия в виде джугашвили,берий, Орджоникидзе сидела десятилетиями в кремле и пестовала свою республику вбухивая туда млрдыЦитата:Может просто футбол тут не шибко популярен и у нас даже культуры футбольной нет?Как бы фанатская база у нас это от силы 1% от населения