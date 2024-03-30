Re: Пограничный пункт пропуска «Желкуар» приостановил работу из...

Отправлено: - 07:54

Походу вся страна в потопе - как ни посмотришь новости - или потоп или суд над экс-министром.

Оба случая рукотворные: - в первом виновата власть, акимы на местах, не зря Премьер- генерал от коррупции, предварительно перетёр этот вопрос с Генпрокурором об УГОЛОВНОЙ ответственности акимов и ответственных на местах, за допущенные просчёты по подготовке к паводковой ситуации( это же сколько миллионов и миллиардов на ровном месте разворуют на местах ссылаясь якобы на погоду и БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ резкое потепление и дождь), и во втором случае тоже- виноваты ОБА - и он и она ( в любом конфликте есть доля вины каждого- кто то больше, а кто то меньше- но виноваты ОБА).