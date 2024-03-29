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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 07:52
Цитата:
Он ещё не закончил
Vit:
Он ещё не закончил
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 15:44
Цитата:
Теперь точно знаем
Что канадцев не волнуют наши новости про потопы,пожары, иногда теракты они над этими новостями и жертвами просто ржут
Главное им интересно что Казахстанский блогер назвал Путина Кублом
Зеленский ещё хублом называл в своем сериале
Путин хубло? Переиначивая популярную в Украине кричалку))
На деле же Кузаирова взяли за то что он в своем ролике о Крокусе высказался что россиянам так и надо за Украину вам ответ
Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет
Но взяли типа за мат в прямом эфире и дали 15 суток
Тоесть опять отмазали
Цитата:
Ну так 15 суток он уже отсидит за мат
Кузаиров просто дальше уже разгоняет шутку
Что вам послышалось не то а Путин Кубло))
maxsaf:
А давайте Цитата: Главного активиста «Языкового патруля»
А давайте Цитата: Главного активиста «Языкового патруля»
Теперь точно знаем
Что канадцев не волнуют наши новости про потопы,пожары, иногда теракты они над этими новостями и жертвами просто ржут
Главное им интересно что Казахстанский блогер назвал Путина Кублом
Зеленский ещё хублом называл в своем сериале
Путин хубло? Переиначивая популярную в Украине кричалку))
На деле же Кузаирова взяли за то что он в своем ролике о Крокусе высказался что россиянам так и надо за Украину вам ответ
Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет
Но взяли типа за мат в прямом эфире и дали 15 суток
Тоесть опять отмазали
Цитата:
Vit:
Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить
Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить
Ну так 15 суток он уже отсидит за мат
Кузаиров просто дальше уже разгоняет шутку
Что вам послышалось не то а Путин Кубло))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 16:28
Цитата:
местные нацики.
их уровень .
Путина обматерить, оскорбить.
на все что способны.
Херои.
[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 18:42]
Vit:
Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить. Мол это слово не такое, а оно казахское и есть вполне мирный перевод. Короче под дурачка начал косить. Не гоже борцу за язык так себя вести.
Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить. Мол это слово не такое, а оно казахское и есть вполне мирный перевод. Короче под дурачка начал косить. Не гоже борцу за язык так себя вести.
местные нацики.
их уровень .
Путина обматерить, оскорбить.
на все что способны.
Херои.
[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 18:42]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 17:52
Цитата:
Согласен, кто Путина на заборах материт, тот нацист.
Просто непонятно, Путин это какая то нация?
Может правильнее критик Путина, а не нацист?
А то там в России, кто материт его, получается миллионы местных дворовых нацистов?
Ну в принципе, о России ничего нового, поделить на сорта их тут, на нашем форуме, это по нашему..
alex_60:
местные нацики. их уровень . Путина обматерить,
местные нацики. их уровень . Путина обматерить,
Согласен, кто Путина на заборах материт, тот нацист.
Просто непонятно, Путин это какая то нация?
Может правильнее критик Путина, а не нацист?
А то там в России, кто материт его, получается миллионы местных дворовых нацистов?
Ну в принципе, о России ничего нового, поделить на сорта их тут, на нашем форуме, это по нашему..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 19:13
Цитата:
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости всякие писать.
abaika95:
На деле же Кузаирова взяли за то что он в своем ролике о Крокусе высказался что россиянам так и надо за Украину вам ответ
На деле же Кузаирова взяли за то что он в своем ролике о Крокусе высказался что россиянам так и надо за Украину вам ответ
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости всякие писать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 19:21
Цитата:
Я тоже. Просто вне понимания это.
Но вижу что по крайней мере абайка95 статьи уже изучил.
абайка95
//Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет//
[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 22:26]
maxsaf:
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости всякие писать.
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости всякие писать.
Я тоже. Просто вне понимания это.
Но вижу что по крайней мере абайка95 статьи уже изучил.
абайка95
//Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет//
[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 22:26]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 22:16
Цитата:
Он оправдывал убийство украинского народа?
По моему ему это не грозит..
Вот Скептик, уид, и некоторые другие, которые за это, может и оправдывали..
Но за абайкой этого не замечал..
alex_60:
Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет//
Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет//
Он оправдывал убийство украинского народа?
По моему ему это не грозит..
Вот Скептик, уид, и некоторые другие, которые за это, может и оправдывали..
Но за абайкой этого не замечал..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 22:18
Цитата:
То есть ты вызываешь на разговор, а потом все равно оскорбляешь и делаешь виноватым..
Зачем дискуссию то делаешь, для понтов?
То то, я то давно тебя раскусил..
maxsaf:
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости
То есть ты вызываешь на разговор, а потом все равно оскорбляешь и делаешь виноватым..
Зачем дискуссию то делаешь, для понтов?
То то, я то давно тебя раскусил..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 22:22
Цитата:
в середине 1870-х годов в лондоне на полную мощность заработала система канализации по отводу сточных вод. трубы естественно выкладывались из кирпича. в Тысячу! Восемьсот! Семидесятых!
в 2024 в казахстане гражданам КАЖЕТСЯ что нужно рыть ливневки. что называется "..вероятно нужно рыть. но это не точно!"
сайлау курманов:
Мне кажется, надо переносить эти зимовки на другие повыше местности, а в городах и районных центрах рыть лиыневки и канавы, арыки
Мне кажется, надо переносить эти зимовки на другие повыше местности, а в городах и районных центрах рыть лиыневки и канавы, арыки
в середине 1870-х годов в лондоне на полную мощность заработала система канализации по отводу сточных вод. трубы естественно выкладывались из кирпича. в Тысячу! Восемьсот! Семидесятых!
в 2024 в казахстане гражданам КАЖЕТСЯ что нужно рыть ливневки. что называется "..вероятно нужно рыть. но это не точно!"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 23:07
Цитата:
Какое из сказанных мною слов тебя оскорбило? Раньше я считал, что было бы неплохо тебе в отпуск уйти ещё разок, теперь считаю, что пусть лучше правоохранительные органы решат, куда тебя отправить и на сколько. Оскорбить тебя не было такого умысла. Ну разве только случайно
[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 00:09]
111:
То есть ты вызываешь на разговор, а потом все равно оскорбляешь и делаешь виноватым.. Зачем дискуссию то делаешь, для понтов? То то, я то давно тебя раскусил..
То есть ты вызываешь на разговор, а потом все равно оскорбляешь и делаешь виноватым.. Зачем дискуссию то делаешь, для понтов? То то, я то давно тебя раскусил..
Какое из сказанных мною слов тебя оскорбило? Раньше я считал, что было бы неплохо тебе в отпуск уйти ещё разок, теперь считаю, что пусть лучше правоохранительные органы решат, куда тебя отправить и на сколько. Оскорбить тебя не было такого умысла. Ну разве только случайно
[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 00:09]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 23:14
Цитата:
Ну зачем? Зачем было нужно такое подсказывать. Взял и Клондайк открыл чиновникам. Там же можно ого-го, я даже представить не смогу, сколько всего можно. На одной только проектно-сметной документации можно несколько поколений семьи чиновника содержать. А перекладывать каждые два года - это же вообще горы золотые. Это как брусчатка с бардюрами, только никто посчитать не сможет - не видно же под землей
Карачун:
в середине 1870-х годов в лондоне на полную мощность заработала система канализации по отводу сточных вод. трубы естественно выкладывались из кирпича. в Тысячу! Восемьсот! Семидесятых! в 2024 в казахстане гражданам КАЖЕТСЯ что нужно рыть ливневки. что называется "..вероятно нужно рыть. но это не точно!"
в середине 1870-х годов в лондоне на полную мощность заработала система канализации по отводу сточных вод. трубы естественно выкладывались из кирпича. в Тысячу! Восемьсот! Семидесятых! в 2024 в казахстане гражданам КАЖЕТСЯ что нужно рыть ливневки. что называется "..вероятно нужно рыть. но это не точно!"
Ну зачем? Зачем было нужно такое подсказывать. Взял и Клондайк открыл чиновникам. Там же можно ого-го, я даже представить не смогу, сколько всего можно. На одной только проектно-сметной документации можно несколько поколений семьи чиновника содержать. А перекладывать каждые два года - это же вообще горы золотые. Это как брусчатка с бардюрами, только никто посчитать не сможет - не видно же под землей
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 23:34
Цитата:
---Тут ты всех уже раскусил
111:
я то давно тебя раскусил..
я то давно тебя раскусил..
---Тут ты всех уже раскусил
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.03.24 - 06:41
Цитата:
как это зачем? пусть будет. чем скорее разворуют все, тем скорее настанет жап-жана казахстан, и он наконец-то займет достойное место в стройном ряду государств мира.
maxsaf:
Ну зачем? Зачем было нужно такое подсказывать
Ну зачем? Зачем было нужно такое подсказывать
как это зачем? пусть будет. чем скорее разворуют все, тем скорее настанет жап-жана казахстан, и он наконец-то займет достойное место в стройном ряду государств мира.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6098
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 30.03.24 - 08:05
Цитата:
У них фантазии на изобретение "законных" способов воровства хватает: - теперь что бы ПРОСТО написать проект какого либо закона ( по сути переписать старый и добавить пару-тройку строк с аналогичного зарубежного закона для якобы ИННОВАЦИИ) и отправить в парламент на рассмотрении- нужно более 300 миллионов бюджетных денег.
Теперь-бордюры, брусчатка, асфальт и пегасы - это вчерашний день - так сказать - вторая лига.
maxsaf:
На одной только проектно-сметной документации можно несколько поколений семьи чиновника содержать.
На одной только проектно-сметной документации можно несколько поколений семьи чиновника содержать.
У них фантазии на изобретение "законных" способов воровства хватает: - теперь что бы ПРОСТО написать проект какого либо закона ( по сути переписать старый и добавить пару-тройку строк с аналогичного зарубежного закона для якобы ИННОВАЦИИ) и отправить в парламент на рассмотрении- нужно более 300 миллионов бюджетных денег.
Теперь-бордюры, брусчатка, асфальт и пегасы - это вчерашний день - так сказать - вторая лига.
-
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