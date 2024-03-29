Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....

Отправлено: - 18:04

Безответственность, самоуверенность госоргана привело к судебному спору! А что ему предшествовало, правильно нарушение закона. Тут антикоррупционникам есть работа! Госслужащие просто так не нарушают законы! Иск должна была в суд подать прокуратура города, поскольку есть нарушение закона и поэтому, чтобы не разваливать почти построенное не по закону здание, суд предлагает медиацию и закрыть глаза на нарушение закона, допущенное госслужащими либо по умыслу, либо вследствие незнания закона! Это работа прокуратуры города, а не смежных пользователей земельных участков! Вот вам пример нарушения законов и прав собственников смежных земельных участков уже в справедливом Казахстане!