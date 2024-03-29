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≡ Как выбрать цепную пилу: подбираем лучшие варианты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48874
Как выбрать цепную пилу: подбираем лучшие варианты
Отправлено: 29.03.24 - 22:47
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Цепная пила пригодится и на даче, и в строительстве, и в лесозаготовке. С ее помощью можно заготовить дрова, распилить бревна для строительства, избавиться от лишних веток или отживших свое деревьев. Но для того, чтобы пила выполняла возложенные на нее задачи, ее нужно правильно выбрать. И это очень нелегкая задача.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
527
Re: Как выбрать цепную пилу: подбираем лучшие варианты
Отправлено: 29.03.24 - 22:47
#1
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что за "сказки венского леса"? электропривод даже рядом не стоит в отношении мощности с приводом на основе двс, при сопоставимых массо-габаритных показателях. и любой "хитромудрый" редуктор в угоду крутящему моменту будет уменьшать количество оборотов в единицу времени и наоборот.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22819
Как выбрать цепную пилу: подбираем лучшие варианты
Отправлено: 29.03.24 - 23:30
#2
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Цитата:
Карачун:
что за "сказки венского леса"? электропривод даже рядом не стоит в отношении мощности с приводом на основе двс, при сопоставимых массо-габаритных показателях. и любой "хитромудрый" редуктор в угоду крутящему моменту будет уменьшать количество оборотов в единицу времени и наоборот.

Я, как владелец и постоянный пользователь электро и бензопилы заявляю со всей ответственностью - обе фигачат одинаково. Я беру бензиновую если надо куда-то ехать, но возле дровника всегда пилю электрической. Ну разумеется, не на батарейках пальчиковых, а от сети. Если цепь острая - электропила пилит как проклятая, только успевай дрова складывать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22819
Re: Как выбрать цепную пилу: подбираем лучшие варианты
Отправлено: 29.03.24 - 23:34
#3
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Кстати, электропила, которая от розетки, в среднем дешевле раза в три, чем бензиновая. Ничего не могу сказать насчёт пилы с аккумулятором. Скорее всего придется работать только на эти аккумуляторы. Ну это как и история с картриджами для принтеров, ничего нового. Лучше несколько раз подумать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1049
Как выбрать цепную пилу: подбираем лучшие варианты
Отправлено: 30.03.24 - 03:28
#4
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14362
Re: Как выбрать цепную пилу: подбираем лучшие варианты
Отправлено: 30.03.24 - 05:06
#5
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
maxsaf:

Вы вот щас явно сказали не подумавши. Запомните: самая лучшая пила всех времен, это ручная пила "дружба". Дешёвая, экономичная, практичная, вечная, КПД 100%. Пользуйтесь и наслаждайтесь работой на здоровье.
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