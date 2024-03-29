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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 301 из 301«1...299300301
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 07:52
#4501
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Цитата:
Vit:

Он ещё не закончил
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 15:44
#4502
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Цитата:
maxsaf:
А давайте Цитата: Главного активиста «Языкового патруля»

Теперь точно знаем

Что канадцев не волнуют наши новости про потопы,пожары, иногда теракты они над этими новостями и жертвами просто ржут

Главное им интересно что Казахстанский блогер назвал Путина Кублом
Зеленский ещё хублом называл в своем сериале

Путин хубло? Переиначивая популярную в Украине кричалку))

На деле же Кузаирова взяли за то что он в своем ролике о Крокусе высказался что россиянам так и надо за Украину вам ответ

Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет
Но взяли типа за мат в прямом эфире и дали 15 суток
Тоесть опять отмазали


Цитата:
Vit:
Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить

Ну так 15 суток он уже отсидит за мат
Кузаиров просто дальше уже разгоняет шутку
Что вам послышалось не то а Путин Кубло))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 16:28
#4503
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Цитата:
Vit:
Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить. Мол это слово не такое, а оно казахское и есть вполне мирный перевод. Короче под дурачка начал косить. Не гоже борцу за язык так себя вести.


местные нацики.
их уровень .
Путина обматерить, оскорбить.
на все что способны.
Херои.

[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 18:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37359
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 17:52
#4504
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Цитата:
alex_60:
местные нацики. их уровень . Путина обматерить,

Согласен, кто Путина на заборах материт, тот нацист.
Просто непонятно, Путин это какая то нация?
Может правильнее критик Путина, а не нацист?
А то там в России, кто материт его, получается миллионы местных дворовых нацистов?
Ну в принципе, о России ничего нового, поделить на сорта их тут, на нашем форуме, это по нашему..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 19:13
#4505
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Цитата:
abaika95:
На деле же Кузаирова взяли за то что он в своем ролике о Крокусе высказался что россиянам так и надо за Украину вам ответ

Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости всякие писать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20455
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 19:21
#4506
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Цитата:
maxsaf:
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости всякие писать.


Я тоже. Просто вне понимания это.
Но вижу что по крайней мере абайка95 статьи уже изучил.

абайка95
//Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет//

[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 22:26]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37359
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 22:16
#4507
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Цитата:
alex_60:
Оправдание терроризма по сути за это дают 5-6 лет//

Он оправдывал убийство украинского народа?
По моему ему это не грозит..
Вот Скептик, уид, и некоторые другие, которые за это, может и оправдывали..
Но за абайкой этого не замечал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37359
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 22:18
#4508
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Цитата:
maxsaf:
Я удивляюсь, как это тебе с оцифрованным напарником до сих пор позволяют тут гадости

То есть ты вызываешь на разговор, а потом все равно оскорбляешь и делаешь виноватым..
Зачем дискуссию то делаешь, для понтов?
То то, я то давно тебя раскусил..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 22:22
#4509
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Цитата:
сайлау курманов:
Мне кажется, надо переносить эти зимовки на другие повыше местности, а в городах и районных центрах рыть лиыневки и канавы, арыки

в середине 1870-х годов в лондоне на полную мощность заработала система канализации по отводу сточных вод. трубы естественно выкладывались из кирпича. в Тысячу! Восемьсот! Семидесятых!
в 2024 в казахстане гражданам КАЖЕТСЯ что нужно рыть ливневки. что называется "..вероятно нужно рыть. но это не точно!"
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 23:07
#4510
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Цитата:
111:
То есть ты вызываешь на разговор, а потом все равно оскорбляешь и делаешь виноватым.. Зачем дискуссию то делаешь, для понтов? То то, я то давно тебя раскусил..

Какое из сказанных мною слов тебя оскорбило? Раньше я считал, что было бы неплохо тебе в отпуск уйти ещё разок, теперь считаю, что пусть лучше правоохранительные органы решат, куда тебя отправить и на сколько. Оскорбить тебя не было такого умысла. Ну разве только случайно :lol:

[Исправлено: maxsaf, 30.03.2024 - 00:09]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22819
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 23:14
#4511
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Цитата:
Карачун:
в середине 1870-х годов в лондоне на полную мощность заработала система канализации по отводу сточных вод. трубы естественно выкладывались из кирпича. в Тысячу! Восемьсот! Семидесятых! в 2024 в казахстане гражданам КАЖЕТСЯ что нужно рыть ливневки. что называется "..вероятно нужно рыть. но это не точно!"

Ну зачем? Зачем было нужно такое подсказывать. Взял и Клондайк открыл чиновникам. Там же можно ого-го, я даже представить не смогу, сколько всего можно. На одной только проектно-сметной документации можно несколько поколений семьи чиновника содержать. А перекладывать каждые два года - это же вообще горы золотые. Это как брусчатка с бардюрами, только никто посчитать не сможет - не видно же под землей :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10078
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 23:34
#4512
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Цитата:
111:
я то давно тебя раскусил..

---Тут ты всех уже раскусил :lol: :lol:
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Страница 301 из 301«1...299300301
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