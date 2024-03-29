Отправлено: - 23:30

Карачун:

что за "сказки венского леса"? электропривод даже рядом не стоит в отношении мощности с приводом на основе двс, при сопоставимых массо-габаритных показателях. и любой "хитромудрый" редуктор в угоду крутящему моменту будет уменьшать количество оборотов в единицу времени и наоборот.

Цитата:Я, как владелец и постоянный пользователь электро и бензопилы заявляю со всей ответственностью - обе фигачат одинаково. Я беру бензиновую если надо куда-то ехать, но возле дровника всегда пилю электрической. Ну разумеется, не на батарейках пальчиковых, а от сети. Если цепь острая - электропила пилит как проклятая, только успевай дрова складывать.