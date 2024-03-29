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Цепная пила пригодится и на даче, и в строительстве, и в лесозаготовке. С ее помощью можно заготовить дрова, распилить бревна для строительства, избавиться от лишних веток или отживших свое деревьев. Но для того, чтобы пила выполняла возложенные на нее задачи, ее нужно правильно выбрать. И это очень нелегкая задача.