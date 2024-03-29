Отправлено: - 15:44

maxsaf:

А давайте Цитата: Главного активиста «Языкового патруля»

Vit:

Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить

Цитата:Теперь точно знаемЧто канадцев не волнуют наши новости про потопы,пожары, иногда теракты они над этими новостями и жертвами просто ржутГлавное им интересно что Казахстанский блогер назвал Путина КубломЗеленский ещё хублом называл в своем сериалеПутин хубло? Переиначивая популярную в Украине кричалку))На деле же Кузаирова взяли за то что он в своем ролике о Крокусе высказался что россиянам так и надо за Украину вам ответОправдание терроризма по сути за это дают 5-6 летНо взяли типа за мат в прямом эфире и дали 15 сутокТоесть опять отмазалиЦитата:Ну так 15 суток он уже отсидит за матКузаиров просто дальше уже разгоняет шуткуЧто вам послышалось не то а Путин Кубло))