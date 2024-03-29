Отправлено: - 22:11

ACROS:

приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.

Цитата:боюсь это уже будет не при моей жизни.а скорее всего никогда.