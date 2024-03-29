Re: Переработка ТБО, Иловая гора и очистка водоемов - О чем...

Отправлено: - 20:49

По поводу этих БЕЗОБРАЗНЫХ и вечно ВОНЮЧИХ полигонов ТБО: - нельзя ли областному акиму на деньги области приобрести какой нибудь ( и не один) самый современный мусороперерабатывающий завод в Европе и что бы эти шведы приехали и сами установили и сами поработали пару лет.

В интернете показывают ролики как работают эти заводы в Европах - тихо, чисто, не воняет и самое главное - перерабатывает мусор. Говорят - там, это супер-ВЫГОДНЫЙ бизнес.