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≡ В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48872
В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
Отправлено: 29.03.24 - 17:55
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Сделать его стороны согласились по предложению коллегии областного суда. Она приостановила производство по делу до окончания медиативной процедуры. Напомним, незаконным строительство ТОО «Ирина и К» требовали признать смежные землепользователи.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6096
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 17:55
#1
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Хороший шанс у Есергеповых и Ержановых сорвать БОЛЬШОЙ куш с "Ирины и К" или же приостановка на 9 месяцев судебной волокиты- а это остановка срока продаж- как следствие - потеря дохода, может даже и те кто уже проплатил потребуют вернуть деньги из-за нарушения условии договора купли-продажи ( на рынке нового жилья много) и слиняют к другим продавцам или даже потребуют сделать скидки из-за ожидания.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
105
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 18:04
#2
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Безответственность, самоуверенность госоргана привело к судебному спору! А что ему предшествовало, правильно нарушение закона. Тут антикоррупционникам есть работа! Госслужащие просто так не нарушают законы! Иск должна была в суд подать прокуратура города, поскольку есть нарушение закона и поэтому, чтобы не разваливать почти построенное не по закону здание, суд предлагает медиацию и закрыть глаза на нарушение закона, допущенное госслужащими либо по умыслу, либо вследствие незнания закона! Это работа прокуратуры города, а не смежных пользователей земельных участков! Вот вам пример нарушения законов и прав собственников смежных земельных участков уже в справедливом Казахстане!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6806
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 19:16
#3
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Слишком маленькие - 6 м вместо 10 м. По искам семей Есергеповых и Ержановых суд первой инстанции 21 февраля завершился не в их пользу, но решение было обжаловано
Целая девятина и какой-то сарай, расстояние между ними шесть метров,а не десять. Не легче ли эту халупу передвинуть подальше на четыре метра и спор закончится. Если честно, указанные люди из халупы хотят сорвать барбосиков
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20454
Re: В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул....
Отправлено: 29.03.24 - 19:28
#4
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Цитата:
абике:

Да перестаньте после каждого предложения ставить восклицательные знаки. Электро вам уже сто раз указывал на это.
В интернет общении это приравнивается к истерике.
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