Re: Как в эти выходные помочь пострадавшим от паводков в...

Отправлено: - 19:26

Конечно, вода однажды уйдет и наступит вздох и облегчение. Однако как дальше там жить. Видимо чтобы люди съехали оттуда или наконец приняли радикальные меры, (например после затопления Петербурга, стали строить огроменную плотину). Мне кажется, надо переносить эти зимовки на другие повыше местности, а в городах и районных центрах рыть лиыневки и канавы, арыки