НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как в эти выходные помочь пострадавшим от паводков в Костанайской области?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48872
Как в эти выходные помочь пострадавшим от паводков в Костанайской области?
Отправлено: 29.03.24 - 19:26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объединения гражданского общества разных масштабов - от студентов и педагогов до Ассамблеи народа Казахстана и правящей партии - оперативно организовали сбор одежды, денег и продуктов для пострадавших от паводков. Есть опция безналичного пожертвования. Куда относить вещи, которые уже не по размеру, и как можно помочь онлайн, читайте в материале «НГ».
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6806
Re: Как в эти выходные помочь пострадавшим от паводков в...
Отправлено: 29.03.24 - 19:26
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, вода однажды уйдет и наступит вздох и облегчение. Однако как дальше там жить. Видимо чтобы люди съехали оттуда или наконец приняли радикальные меры, (например после затопления Петербурга, стали строить огроменную плотину). Мне кажется, надо переносить эти зимовки на другие повыше местности, а в городах и районных центрах рыть лиыневки и канавы, арыки
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS