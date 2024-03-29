Re: Жителя пригорода Костаная накажут за попытку спасти дом от...

Отправлено: - 18:10

После них приехал участковый полиции и выписал протокол с предупреждением.

вот уже несколько месяцев, какие-то злые люди перекрыли улицу виноградную (в рудном) поперек,навалив снега,никому не дают проехать,таксисты объезжают через квартал. Обращения в айкомек,участковому не дали результата, а тем временем этот айсберг не торопится просто растаять