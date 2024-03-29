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В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
В долгом споре о законности возведения 9-этажки по ул. Каирбекова, 83 в Костанае - поворот к медиации
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