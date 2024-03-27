Отправлено: - 16:40

В. Мельников: Мы ведём интенсивную работу по практической реализации породы на рынке. Костанайские лошади будут очень хороши для новомодных сегодня Endurance Races (гонки на выносливость) - дистанционных скачек на 60, 120 и 160 км. Это то, что сегодня арабские шейхи активно финансируют. Возможно, это скоро станет олимпийским видом конного спорта.В стране в настоящее время конкурирующая на мировом уровне лошадь, по кличке Кабиpхан (Kabirkhan), порода чистокровная английская, рыжей масти, дистанция от 1600-2400 метров. Завтра на кубке мира участвует, всего 12 жокеев с лошадями, пожелаем удачи! Жокей: Пэт Добсон, владелец: Мукaнбеткaлиев Тлек, тренер: Уoтcoн Дуглac.Лучший жокей из Казахстана Бауыржан Мырзабаев, чемпион Чехии и Германий, в настоящее выступает за японцев. Наездник выступал на ипподромах Великобритании, Франции, Чехии, Японии и Саудовской Аравии. Его максимальный выигрыш составил 1 миллион долларов. Есть видео интервью с Бауыржаном Мырзабаевым на канале у брата Ивана.Подробнее здесь: