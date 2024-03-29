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≡ Жителя пригорода Костаная накажут за попытку спасти дом от потопа. Ситуацию прокомментировал подрядчик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48870
Жителя пригорода Костаная накажут за попытку спасти дом от потопа. Ситуацию прокомментировал подрядчик
Отправлено: 29.03.24 - 16:48
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Спасая свой двор и дом от быстро тающего снега 27 марта житель дома № 453 в жилом массиве Дружба проложил трубу до проходящей рядом канавы, но это обернулось для него общением с полицией и вынесенным протоколом. Подрядчик считает, что это законно.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1214
Re: Жителя пригорода Костаная накажут за попытку спасти дом от...
Отправлено: 29.03.24 - 16:48
#1
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А куда он должен был воду с участка откачивать?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37355
Re: Жителя пригорода Костаная накажут за попытку спасти дом от...
Отправлено: 29.03.24 - 17:55
#2
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Кто накажет, кого накажет, какое предупреждение..
Ничего не описано в статье.
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