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≡ Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48870
Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
Отправлено: 27.03.24 - 15:31
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В их семейном древе - победители престижных зарубежных скачек. Жеребцов привезли из алматинского конезавода «Кобыланды» холдинга «Байсеке Агро», чтобы они дали спортивное, рождённое для скачек потомство и спасли от исчезновения костанайскую породу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20452
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 27.03.24 - 15:31
#1
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Хорошие лошадки.
Живите долго и чтобы вас не сьели
нехорошие люди.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26189
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 27.03.24 - 15:35
#2
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Цитата:

- её особей в племенной книге насчитывается не более 200.

Остальных, на ярмарке - продали?... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10077
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 27.03.24 - 18:26
#3
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***лошадь была в каждом казахском подворье.*** - А почему только в казахском ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22814
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 27.03.24 - 19:26
#4
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Цитата:
Мы хотим, чтобы молодёжь не прекращала своего общения с лошадью

И с барашком тоже :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22814
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 27.03.24 - 19:27
#5
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Цитата:
Гога:
А почему только в казахском ?

Остальным и трактора достаточно, обойдутся :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14361
Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
Отправлено: 27.03.24 - 19:35
#6
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А я катался на лошадке. Я познакомился с ребятами из деревни. С дружились. Они ко мне домой в гости приезжали, я к ним в гости. Вот они меня на лошадке на учили кататься. Хорошие ощущения получил.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5238
Re: Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в...
Отправлено: 29.03.24 - 16:40
#7
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В. Мельников: Мы ведём интенсивную работу по практической реализации породы на рынке. Костанайские лошади будут очень хороши для новомодных сегодня Endurance Races (гонки на выносливость) - дистанционных скачек на 60, 120 и 160 км. Это то, что сегодня арабские шейхи активно финансируют. Возможно, это скоро станет олимпийским видом конного спорта.

В стране в настоящее время конкурирующая на мировом уровне лошадь, по кличке Кабиpхан (Kabirkhan), порода чистокровная английская, рыжей масти, дистанция от 1600-2400 метров. Завтра на кубке мира участвует, всего 12 жокеев с лошадями, пожелаем удачи! Жокей: Пэт Добсон, владелец: Мукaнбеткaлиев Тлек, тренер: Уoтcoн Дуглac.

Лучший жокей из Казахстана Бауыржан Мырзабаев, чемпион Чехии и Германий, в настоящее выступает за японцев. Наездник выступал на ипподромах Великобритании, Франции, Чехии, Японии и Саудовской Аравии. Его максимальный выигрыш составил 1 миллион долларов. Есть видео интервью с Бауыржаном Мырзабаевым на канале у брата Ивана.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5238
Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
Отправлено: 29.03.24 - 16:44
#8
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Цитата:
Kairat stayer:
Есть видео интервью с Бауыржаном Мырзабаевым на канале у брата Ивана.


Здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5238
Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
Отправлено: 29.03.24 - 16:51
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
Завтра на кубке мира участвует, всего 12 жокеев с лошадями, пожелаем удачи! Жокей: Пэт Добсон, владелец: Мукaнбеткaлиев Тлек, тренер: Уoтcoн Дуглac.


Про завтрашний кубок мира здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5238
Стайерская линия - Потомство лошадей-чемпионов привезли в Костанай для выведения прирождённых победителей спортивных скачек
Отправлено: 29.03.24 - 17:07
#10
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Анонсируют, что кубок Мира по скачкам на лошадях, завтра будет транслировать телеканал Казспорт - «Dubai World Cup - 2024».

Подробнее здесь:
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