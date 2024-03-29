Отправлено: - 14:46

ACROS:

Акимы сто пудов привлекут СВОИХ.

ACROS:

Нас, наверное, будут нагибать как и при пожаре.

111:

Как все мелочно то, неужели нельза просто, 20 миллионов за потоп, неужели надо считать каждую курочку, каждого зарегистрированного кролика или кошечку?

Цитата:Ну даже своих но оценивать то будут по фактуДом стоил 500 тыс столько и дадутВопрос в другом что может колхозник за эти 500 тыс сейчас построить? НичегоПоэтому необходимо возмещение и строительство дома как в ауликоле Цитата:А куда фонд делся котрый собирали погорельцам? Из него доставать надоЦитата:Ну как быУ соседа была халупа и котЕму дали 20 млнА у меня был табун лошадей,трактор, отара овец и мне тоже 20 млнКолхозники тут же взбунтуютсяНе справедливо же))