"Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат Жундубаев встретился с жителями Костаная, чьи дома пострадали от паводка
Отправлено: 28.03.24 - 19:14
- Я вам скажу: в целом около 12 домов сейчас подтоплены по всему городу, - обратился к жителям Марат Жундубаев. - Ситуация под контролем. Но мы пока не знаем - это пик или нет?! По району "Костанай-2" всегда была проблема. Мы об этом знали. Всю зиму снег вывозили отсюда. Читать новость
Никогда не был в Костанае 2. Но судя по улице, по которой широкой поступью идет акиматовская рать и журналистская братия, там есть место для ливневки или открытого арыка. Можно закопать 1000 мм б/у трубы на глубину до метра и сделать закрытую ливневку, а на краю сделать закрытый резервуар из которого будет откачиваться насосом талая вода...
"Мы же не можем разорваться, это стихия!" Это что впервые произошло??? Вы не умеете руководить, у вас нет проектировщиков, вы строите и укладываете комуникации на глазок! кадры решают всё! и это итог ваших саке баке ! продолжа1йте дальше по родовым признакам принимать на работу, а главное чтоб говорил на государственном языке! это же важее всего в этой жизни не првавда ли уважаемые стихиетворцы!?Да и не забудте переименовать подтопленные улицы деревни! вода сразу уйдёт! если нет поробуйте с бубном манипуляции проделать! уверен поможет!
ACROS если вы не поняли куда я не клоню, а напрямую указываю, то прийдется пояснить. Посмотрите в интернете сколько средств на это было потрачено на 30 лет!!! И сколько было потрачено на приобретение новой снегоуборочной техники, сколько учебных заведений профильных просто с начала 90х уничтожили! Да тут что перечислять тут жить надо на этой земле , жить а не присуствовать! И смотреть что происходит вокруг! А то что там планёрки проходят на русском мне абсолютно фиолетово! путь хоть на пингвиньем языке, мне нужен порядок везде и всюду. А не пустые обещания , возможно комуто обещания как бользам по душе, но не мне. Поэтому возможно и в ехидной форме указываю на огромнейшие недостатки в планировании и руководстве нашей с вами жизни! А у нас только то и дело цены повышают. Вот с 1 апреля свет ещё дороже. поститал и сравнил сколько у соседей, ровнов два раза дешевле! выводы делайте сами! И язык тут не причём, бабло и ещё раз бабло! Его с умом надо тратить, обладателям любого языка! и есть вещи которые могут подождать и не одно десятилетие. вы как сами то бюджет семьи планируете? небось на свадьбу детям кредиты берёте, что было покруче чем у родственника? не так ли у нас всё происходит? или вы считаете что никто ничего не видит? что в реальности творится в стране!???
Беда в том что коррупционеры и бездари, горлопаны, воруют или спускают в унитаз не только деньги, они воруют в прямом и переносном смысле годы жизни, пока позорные силовики "ловят" коррупционеров и казнокрадов, мы стареем, наши старики умирают так и не дождавшись улучшения, пока какой-то чучмек из рода папуасов "учится" работать, мы стареем, старики умирают, а конкретный чиновник получает зарплату в срок, не завтра и не после выборов, а здесь и сейчас
ACROS: Молодец, умеет работать когда надо. Лишь бы аким области не вмешивался в городские дела, пусть занимается - областными делами.
Аким области сейчас в Тургае Костанаем сейчас ему времени нет заниматься) Цитата:
ZanoZOV: а главное чтоб говорил на государственном языке! это же важее всего в этой жизни не првавда ли уважаемые стихиетворцы!?Да и не забудте переименовать подтопленные улицы деревни! вода сразу уйдёт! если нет поробуйте с бубном манипуляции проделать! уверен поможет!
У Zетников как всегда Вместо конкретики Провокации и ирония на ровном месте
Поржать заходят суда над проблемами города А потом возмущаются, а чё это нас везде не любят то?
ZanoZOV: небось на свадьбу детям кредиты берёте, что было покруче чем у родственника?
Такую херню как: свадьбы и прочие мероприятия провожу за свои кровные, хотя я противник проведения пышных торжеств( днюхи,юбилеи, свадьбы и прочее). Пожрали, поели, потанцевали - и на второй день забыли. Я не любитель понтов и денег лишних нет у меня- а те что есть- добыто тяжелым трудом и потерей здоровья Отметили в кругу близких и друзей и хватит. Лучше эти деньги отдать молодым на семью или купить им свадебное кругосветное путешествие.
Цитата:
ZanoZOV: никто ничего не видит? что в реальности творится в стране!???
Не думаю, что народ у нас глупый и слепой: - все и всё видят. Ментальность у нас такая: - видеть и молчать.
abaika95: У Zетников как всегда Вместо конкретики Провокации и ирония на ровном месте Поржать заходят суда над проблемами города А потом возмущаются, а чё это нас везде не любят то?
....да не до ржачки абайка,слёзы накатываюдся от проблем без всякого сарказма,что не строится делается всё через одно место,ладно паводок все сейчас страдают мы соседние области и Россия Оренбург тонет....НООО брущатку элементарно качественную можно производить,мусорка горит...завод по переработке мусора можно построить и свозить для утилизации из Кустаная,Качар,Рудного и с ближних районов, мы то в мусоре тонем то паводок скоро сами в себе утонем в сваём де...ме.Просто надо признать что кто то у нас рукопопый но не хотим и скажи что зетники во всём виноваты в наших бедах.
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