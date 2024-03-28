Отправлено: - 15:11

Vit:

Все что было построено в последнее годы-все развалится! В скором будущем нужно по новой все строить, только вот будут ли нефтеденьги на это все.

Цитата:....обрати внимание Vit что строится или делается набережная на Гашека,брущатка или фонтаны да любые обьекты всё это белается не качественно,вот как сейчас покупать новое жильё деньги отдай да и ещё сколько самому инвенстировать в недоделки....