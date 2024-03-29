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≡ Похищал кошельки и смартфоны - Серийного вора-карманника задержали полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48868
Похищал кошельки и смартфоны - Серийного вора-карманника задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 29.03.24 - 12:37
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Злоумышленник выбирал места массового скопления людей. Его добычей становились сотовые телефоны и кошельки. К примеру, при входе в один из торговых домов он вытащил кошелек из рюкзака женщины, где находилось 40 тысяч тенге и 100 евро.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
104
Re: Похищал кошельки и смартфоны - Серийного вора-карманника...
Отправлено: 29.03.24 - 12:37
#1
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Этот тоже хотел существовать, работая вором! Видимо научился у коррупционеров.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1045
Re: Похищал кошельки и смартфоны - Серийного вора-карманника...
Отправлено: 29.03.24 - 15:03
#2
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.....ну хоть отруби у крестьян не тындил...по карманам шманать надо умеючи да и эта профессия вымирает тяжело стало заниматся этим видом деятельности камеры мешают....
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