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Похищал кошельки и смартфоны - Серийного вора-карманника задержали полицейские в Костанае
Похищал кошельки и смартфоны - Серийного вора-карманника задержали полицейские в Костанае
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