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Столкнулся с асфальтом, впал в кому. Ремонт дорожного полотна стал одной из причин ДТП. Разбирательства продлились полгода
Столкнулся с асфальтом, впал в кому. Ремонт дорожного полотна стал одной из причин ДТП. Разбирательства продлились полгода
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