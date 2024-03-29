Re: Столкнулся с асфальтом, впал в кому. Ремонт дорожного...

Отправлено: - 14:35

Мой старший будучи школьником мне тоже зарядил. Купи квадроцикл. Я ему, обломайся. Вон в компе в гонки гоняй. Рано ещё по улицам ездить. Ну пережил он как то. За то щас ему автомобиль купил. В универ ездит. Теперь в машине души не чает. Мне даже не даёт покататься))