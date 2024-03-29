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≡ Столкнулся с асфальтом, впал в кому. Ремонт дорожного полотна стал одной из причин ДТП. Разбирательства продлились полгода
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48868
Столкнулся с асфальтом, впал в кому. Ремонт дорожного полотна стал одной из причин ДТП. Разбирательства продлились полгода
Отправлено: 29.03.24 - 14:35
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Вечером 9 июня 2023 года в Лисаковске 17-летний Иван Пантелеев на мопеде врезался в огромную насыпь из заготовленного под укладку асфальта. Получил тяжелые травмы. Полиция начала расследование обстоятельств дела. Но процесс затянулся.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14361
Re: Столкнулся с асфальтом, впал в кому. Ремонт дорожного...
Отправлено: 29.03.24 - 14:35
#1
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Мой старший будучи школьником мне тоже зарядил. Купи квадроцикл. Я ему, обломайся. Вон в компе в гонки гоняй. Рано ещё по улицам ездить. Ну пережил он как то. За то щас ему автомобиль купил. В универ ездит. Теперь в машине души не чает. Мне даже не даёт покататься))
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1045
Re: Столкнулся с асфальтом, впал в кому. Ремонт дорожного...
Отправлено: 29.03.24 - 14:59
#2
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.......вопрос возникает у пострадавшего был одет шлем или нет?что у него диагностировали переломы черепа и челюсти, диффузную травму головного мозга и 5 зубов.
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