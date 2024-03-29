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≡ Для восстановления интернета пострадавшей от паводка Костанайской области передали терминалы Starlink
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48868
Для восстановления интернета пострадавшей от паводка Костанайской области передали терминалы Starlink
Отправлено: 29.03.24 - 14:48
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Для восстановления интернета пострадавшей от паводка Костанайской области передали из Астаны 30 терминалов спутникового интернета Starlink, сообщили в акимате региона. Комплекты оборудования уже доставили в регион.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15447
Re: Для восстановления интернета пострадавшей от паводка...
Отправлено: 29.03.24 - 14:48
#1
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Как тебе такое Илон Маск?

Вот уже второй случай когда старлинк помогает конкретно в чрезвычайных ситуациях
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