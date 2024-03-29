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Для восстановления интернета пострадавшей от паводка Костанайской области передали терминалы Starlink
Для восстановления интернета пострадавшей от паводка Костанайской области передали терминалы Starlink
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