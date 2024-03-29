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≡ Как будут помогать пострадавшим от паводка в Костанайской области в рамках режима ЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48866
Как будут помогать пострадавшим от паводка в Костанайской области в рамках режима ЧС
Отправлено: 29.03.24 - 12:06
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Как сообщили в акимате Костанайской области, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера пострадавшему населению будет оказана помощь по трем основным направлениям. Что нужно сделать потерпевшим?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6093
Re: Как будут помогать пострадавшим от паводка в Костанайской...
Отправлено: 29.03.24 - 12:06
#1
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Цитата://определяется независимыми оценщиками, которых привлекают местные исполнительные органы//

Акимы сто пудов привлекут СВОИХ.

Цитата://помощь за счет добровольных спонсорских средств неравнодушных граждан и предпринимателей.//

Нас, наверное, будут нагибать как и при пожаре.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37353
Re: Как будут помогать пострадавшим от паводка в Костанайской...
Отправлено: 29.03.24 - 12:14
#2
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Цитата:
Для этого необходимо обратиться в местные акиматы с заявлением и приложить перечень утраченного имущества и подтверждающие документы о регистрации права собственности, по скоту необходима регистрация в системе ИСЖ (Идентификация 

Как все мелочно то, неужели нельза просто, 20 миллионов за потоп, неужели надо считать каждую курочку, каждого зарегистрированного кролика или кошечку?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37353
Re: Как будут помогать пострадавшим от паводка в Костанайской...
Отправлено: 29.03.24 - 12:17
#3
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Цитата:
Также, помимо бюджетных средств, планируется дополнительно оказать помощь за счет добровольных спонсорских средств неравнодушных граждан

Счета Добровольные, но планирует государство.
Это вообще как?
С комбината допустим, с учителей и тд, попросить их хозяев, чтобы сдали двухдневные заработки работяг?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37353
Re: Как будут помогать пострадавшим от паводка в Костанайской...
Отправлено: 29.03.24 - 12:20
#4
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Может как Украина, попросить все мировое сообщество нам помогать?
Только в отличии от Украины, их бомбят безбожно, а тут мы сами бомбимся от нашей глупости и жадной ненасытности наших чиновников.
Которым уже зиму невмоготу провожать так, как надо, потому что все разворовано..
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