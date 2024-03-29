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Для этого необходимо обратиться в местные акиматы с заявлением и приложить перечень утраченного имущества и подтверждающие документы о регистрации права собственности, по скоту необходима регистрация в системе ИСЖ (Идентификация

Цитата:Как все мелочно то, неужели нельза просто, 20 миллионов за потоп, неужели надо считать каждую курочку, каждого зарегистрированного кролика или кошечку?