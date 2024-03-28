Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...

Отправлено: - 10:19

ACROS если вы не поняли куда я не клоню, а напрямую указываю, то прийдется пояснить. Посмотрите в интернете сколько средств на это было потрачено на 30 лет!!! И сколько было потрачено на приобретение новой снегоуборочной техники, сколько учебных заведений профильных просто с начала 90х уничтожили! Да тут что перечислять тут жить надо на этой земле , жить а не присуствовать! И смотреть что происходит вокруг! А то что там планёрки проходят на русском мне абсолютно фиолетово! путь хоть на пингвиньем языке, мне нужен порядок везде и всюду. А не пустые обещания , возможно комуто обещания как бользам по душе, но не мне. Поэтому возможно и в ехидной форме указываю на огромнейшие недостатки в планировании и руководстве нашей с вами жизни! А у нас только то и дело цены повышают. Вот с 1 апреля свет ещё дороже. поститал и сравнил сколько у соседей, ровнов два раза дешевле! выводы делайте сами! И язык тут не причём, бабло и ещё раз бабло! Его с умом надо тратить, обладателям любого языка! и есть вещи которые могут подождать и не одно десятилетие. вы как сами то бюджет семьи планируете? небось на свадьбу детям кредиты берёте, что было покруче чем у родственника? не так ли у нас всё происходит? или вы считаете что никто ничего не видит? что в реальности творится в стране!???