Отправлено: - 10:56

alex_60:

неучи остались неучами.

Цитата:Я понял вашу мысль и в принципе с ней согласен, и про гандикап тоже ( всё это должно было выстрелить- в будущем; как бы отложенное действие).Я всегда думал: - почему при таких богатствах и при таких возможностях, доставшие нам после распада СССР ( мы были третьими в Союзе после РСФСР и Украины) спустя 33 года население нашей страны живёт хуже нежели арабы, китайцы, корейцы( за эти 33 года из пустынь и гор они РВАНУЛИ почти в космос, хотя стартовые позиции у нас были лучше)) , те же прибалты - нас уже догоняют и перегоняют узбеки, кыргызы.Если вы заметили, я всегда за то что бы везде и всегда были ПРОФЕССИОНАЛЫ- люди как минимум- знающие дело и могущие это претворить,и особенно что важно во властном управлении - ГОСУДАРСТВЕННИКИ.К сожалению, политика и идеология государства все эти 33 года была построена так, не знаю почему, но это так, что главное было - сказать, прокукарекать- имидж всё. И всё это почему то шло от первого лица в государстве как будто он должен что то сделать и кое как и именно КРАСИВО отчитаться как в старые добрые времена в Москву. Хотя рачительный и самостоятельный хозяин - делает то что ему НУЖНО и то что ему ВЫГОДНО. Но у нас почему то было наоборот.И причина всего этого, я думаю: - в больших запасов ископаемых( такая своеобразная голандская болезнь) - в какой то момент Назарбаев понял что на его век запасов хватит, страна-худо бедно на это просуществует- с голоду не умрут, нафига ему что то строить, но зато и он может на этом сделать себя имя как в стране так и за рубежом( например Нобелевка), и притом большее в материальном плане.И он попросту говоря- положив на всё, занялся своими делами; подчинённые видя всё это( они же не дураки) занялись тем же подобным, изредка иногда имитируя работу( в том числе выдумывая НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ программы, например такие как: по языку, по латинице, по ФИИР, 10 ударов по коррупции, самопознание и так далее).И эта "назарбаевщина" так крепко приелась в кожу и мозг гос.аппарата, что она перестала работать по советски( старые кадры) и не представляет ( новые болашаковские кадры) как можно работать по другому. И это будет, наверное, длиться долго: и всякие разговоры про новый казахстан- это пустые разговоры, пока не уберут старые кадры из той, назарбаевской эпохи.Я всегда говорю- что надо выдвигать молодых- пусть зелёных, неопытных, делающих ошибки, но не больных этой назарбаевской болезнью.Это моя личная точка зрения, она может неправильной, но не думаю что сильно неправильная, потому что : Кадры- решают ВСЁ и у Токаева не так уже много времени осталось, до 29 года.