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≡ "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат Жундубаев встретился с жителями Костаная, чьи дома пострадали от паводка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48864
"Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат Жундубаев встретился с жителями Костаная, чьи дома пострадали от паводка
Отправлено: 28.03.24 - 19:14
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- Я вам скажу: в целом около 12 домов сейчас подтоплены по всему городу, - обратился к жителям Марат Жундубаев. - Ситуация под контролем. Но мы пока не знаем - это пик или нет?! По району "Костанай-2" всегда была проблема. Мы об этом знали. Всю зиму снег вывозили отсюда.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
242
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 28.03.24 - 19:14
#1
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Никогда не был в Костанае 2. Но судя по улице, по которой широкой поступью идет акиматовская рать и журналистская братия, там есть место для ливневки или открытого арыка. Можно закопать 1000 мм б/у трубы на глубину до метра и сделать закрытую ливневку, а на краю сделать закрытый резервуар из которого будет откачиваться насосом талая вода...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6092
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 28.03.24 - 19:20
#2
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На первой фотографии все чиновники - в одинаковых сапогах- наверное - служебные сапоги.

Цитата://Там заработала новая канализационная система//

Молодец, умеет работать когда надо.
Лишь бы аким области не вмешивался в городские дела, пусть занимается - областными делами.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6803
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 28.03.24 - 20:56
#3
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Любопытно узнать,как там под мостом возле Плазы,ежегодно топило даже среди лета после дождя,сделали что-нибудь? Боюсь лишний раз выезжать, моя ласточка не потерпит ухабы на дороге
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
91
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 28.03.24 - 21:45
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Любопытно узнать,как там под мостом возле Плазы

так аким про этот путепроводами и говорит

Цитата:
Можете заметить, что под путепроводами в этом году сухо, - обратился к журналистам Жундубаев. - Там заработала новая канализационная система Источник:
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
26
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 28.03.24 - 22:05
#5
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"Мы же не можем разорваться, это стихия!" Это что впервые произошло??? Вы не умеете руководить, у вас нет проектировщиков, вы строите и укладываете комуникации на глазок! кадры решают всё! и это итог ваших саке баке ! продолжа1йте дальше по родовым признакам принимать на работу, а главное чтоб говорил на государственном языке! это же важее всего в этой жизни не првавда ли уважаемые стихиетворцы!?Да и не забудте переименовать подтопленные улицы деревни! вода сразу уйдёт! если нет поробуйте с бубном манипуляции проделать! уверен поможет! :-P :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10077
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 29.03.24 - 00:13
#6
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----***6 "андижанцев"*** ---Кто это ?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1220
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 29.03.24 - 09:18
#7
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Ч то, такое название впервые услышал? Насос с с тарахтелкой дизельной. Раньше массово производили в Андижане. Хорошая, неприхотливая машина.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6092
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 29.03.24 - 09:25
#8
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Цитата:
ZanoZOV:
главное чтоб говорил на государственном языке! это же важее всего в этой жизни не првавда ли уважаемые стихиетворцы


Если вы смотрите по Алау, областные новости: - то все планёрки и совещание в городском акимате проводятся, как правило, на русском языке.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
26
Re: "Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат...
Отправлено: 29.03.24 - 10:19
#9
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ACROS если вы не поняли куда я не клоню, а напрямую указываю, то прийдется пояснить. Посмотрите в интернете сколько средств на это было потрачено на 30 лет!!! И сколько было потрачено на приобретение новой снегоуборочной техники, сколько учебных заведений профильных просто с начала 90х уничтожили! Да тут что перечислять тут жить надо на этой земле , жить а не присуствовать! И смотреть что происходит вокруг! А то что там планёрки проходят на русском мне абсолютно фиолетово! путь хоть на пингвиньем языке, мне нужен порядок везде и всюду. А не пустые обещания , возможно комуто обещания как бользам по душе, но не мне. Поэтому возможно и в ехидной форме указываю на огромнейшие недостатки в планировании и руководстве нашей с вами жизни! А у нас только то и дело цены повышают. Вот с 1 апреля свет ещё дороже. поститал и сравнил сколько у соседей, ровнов два раза дешевле! выводы делайте сами! И язык тут не причём, бабло и ещё раз бабло! Его с умом надо тратить, обладателям любого языка! и есть вещи которые могут подождать и не одно десятилетие. вы как сами то бюджет семьи планируете? небось на свадьбу детям кредиты берёте, что было покруче чем у родственника? не так ли у нас всё происходит? или вы считаете что никто ничего не видит? что в реальности творится в стране!???
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
245
"Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат Жундубаев встретился с жителями Костаная, чьи дома пострадали от паводка
Отправлено: 29.03.24 - 11:25
#10
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Беда в том что коррупционеры и бездари, горлопаны, воруют или спускают в унитаз не только деньги, они воруют в прямом и переносном смысле годы жизни, пока гребаные силовики "ловят" коррупционеров и казнокрадов, мы стареем, наши старики умирают так и не дождавшись улучшения, пока какой-то чучмек из рода папуасов "учится" работать, мы стареем, старики умирают, а аким получает зарплату в срок, не завтра и не после выборов, а здесь и сейчас

[Исправлено: ОГПУ, 29.03.2024 - 12:27]
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