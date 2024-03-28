"Мы же не можем разорваться, это стихия!" - Марат Жундубаев встретился с жителями Костаная, чьи дома пострадали от паводка
Отправлено: 28.03.24 - 19:14
- Я вам скажу: в целом около 12 домов сейчас подтоплены по всему городу, - обратился к жителям Марат Жундубаев. - Ситуация под контролем. Но мы пока не знаем - это пик или нет?! По району "Костанай-2" всегда была проблема. Мы об этом знали. Всю зиму снег вывозили отсюда. Читать новость
Никогда не был в Костанае 2. Но судя по улице, по которой широкой поступью идет акиматовская рать и журналистская братия, там есть место для ливневки или открытого арыка. Можно закопать 1000 мм б/у трубы на глубину до метра и сделать закрытую ливневку, а на краю сделать закрытый резервуар из которого будет откачиваться насосом талая вода...
"Мы же не можем разорваться, это стихия!" Это что впервые произошло??? Вы не умеете руководить, у вас нет проектировщиков, вы строите и укладываете комуникации на глазок! кадры решают всё! и это итог ваших саке баке ! продолжа1йте дальше по родовым признакам принимать на работу, а главное чтоб говорил на государственном языке! это же важее всего в этой жизни не првавда ли уважаемые стихиетворцы!?Да и не забудте переименовать подтопленные улицы деревни! вода сразу уйдёт! если нет поробуйте с бубном манипуляции проделать! уверен поможет!
ACROS если вы не поняли куда я не клоню, а напрямую указываю, то прийдется пояснить. Посмотрите в интернете сколько средств на это было потрачено на 30 лет!!! И сколько было потрачено на приобретение новой снегоуборочной техники, сколько учебных заведений профильных просто с начала 90х уничтожили! Да тут что перечислять тут жить надо на этой земле , жить а не присуствовать! И смотреть что происходит вокруг! А то что там планёрки проходят на русском мне абсолютно фиолетово! путь хоть на пингвиньем языке, мне нужен порядок везде и всюду. А не пустые обещания , возможно комуто обещания как бользам по душе, но не мне. Поэтому возможно и в ехидной форме указываю на огромнейшие недостатки в планировании и руководстве нашей с вами жизни! А у нас только то и дело цены повышают. Вот с 1 апреля свет ещё дороже. поститал и сравнил сколько у соседей, ровнов два раза дешевле! выводы делайте сами! И язык тут не причём, бабло и ещё раз бабло! Его с умом надо тратить, обладателям любого языка! и есть вещи которые могут подождать и не одно десятилетие. вы как сами то бюджет семьи планируете? небось на свадьбу детям кредиты берёте, что было покруче чем у родственника? не так ли у нас всё происходит? или вы считаете что никто ничего не видит? что в реальности творится в стране!???
Беда в том что коррупционеры и бездари, горлопаны, воруют или спускают в унитаз не только деньги, они воруют в прямом и переносном смысле годы жизни, пока гребаные силовики "ловят" коррупционеров и казнокрадов, мы стареем, наши старики умирают так и не дождавшись улучшения, пока какой-то чучмек из рода папуасов "учится" работать, мы стареем, старики умирают, а аким получает зарплату в срок, не завтра и не после выборов, а здесь и сейчас
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