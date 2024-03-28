Отправлено: - 10:11

bgb:

Госорган говорит о том, что он должен был иметь лицензию для обращения с тенге и, соответственно, платить налоги в бюджет РК. Но положение спорное, потому как сайт зарегистрирован в РФ и все операции по обмену производились за пределами РК. Т.е., на территории РК он ничего не нарушал. Если что-то нарушил, то это компетенция органов РФ.

Цитата:Да с какой стати эта компетенция РФ? Он же не в РФ деньги зарабатывает, а в РК. Если бы зарабатывал там - ноу криминалити. И то, что сайт находится в РФ это никоим образом не освобождает его от ответственности. Чел решил делать бизнес в РК и зарабатывая (или "зарабатывая") на гражданах РК, значит и подпадая под местную юрисдикцию. Почему здесь, может думал, что здесь еще много непуганых Буратин? Не знаю. Но законы изучил - прикрыл лавочку вовремя - до вступления законного акта по этой теме в силу...