maxsaf: Ага, щас, после того как медведя палкой протыкали, исход для грибника будет на условиях медведя, а не на любых. Если Россию зажать со всех сторон, это будет приравниваться к угрозе существованию, а значит будут использованы все методы самозащиты. Вот уже смотрю начали активнее использовать гиперзвуковой оружие, значит случайные сопутствующие потери перестали считать. А там и до ЯО рукой подать. Сомневаюсь, что это часть плана США.
Kairat stayer: Если говорить метафорически, на мой взгляд, цивилизованные страны, согласно плану, больного медведя хотят уморить, довести до изнеможения. Чтобы он не шалил и не натворил бед 😂😂😂.
Kairat stayer: Ранее тоже использовали, украинцы начали наносить, с помощью безпилотников удары по объектам энергетики. Как бы медведь зимой не замерз и еще больше не захворал. Лучше собирал бы летом дары природы на своей территории, а зимой спал, неугомонный зверь 😂😂😂.
Skeptic: То ли ещё будет, когда он в раж войдёт. Забыли про 1945 год.
Будем наблюдать, вы то знатный сказочник, июне прошлого года говорили, что осенью с Украиной разберутся, увы не свершилось. Процитирую вас:
Skeptic: Неграмотные не помнят простую поговорку: "Цыплят по осени считают". А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины от нацистской мрази. Вот тогда и будет Победа. Частичная. Ибо ещё придётся приводить в чувство весь "коллективный" запад."Коллективный" в кавычках, ибо нет там никакого коллектива. Есть свора шавок на поводке у США. Перегрызутся между собой при первом же шухере.
Друзья, в Китае продолжает свою работу Боаоский азиатский форум (городе Боао в южной китайской провинции Хайнань с 26 по 29 марта 2024 года), принимают участие порядка 2000 представителей из более 60 азиатских стран.
Главная тема форума: "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность". В повестке форума предусмотрены четыре ключевых направления: "Мировая экономика", "Научно-технические инновации", "Социальное развитие" и "Международное сотрудничество". Также серия тематических мероприятий, среди которых форум по здравоохранению, конференция по науке, технике и инновациям, форум по зеленому развитию городов и другие дискуссии.
Выше говорили метафорически про медведя, мол не хочет собирать дары природы на своей территории, а зарится на чужие. Действительно собирал бы дары, кувыркался с медведицей, глядишь и демографию подняли бы и никаких инородцев не нужно было привлекать, чтобы повсеместно помогали.
В этом плане Дракон правильно действует, у него экономические дела не особо ладятся с США. Придется теснее взаимодействовать с Европой, на мой взгляд большие планы на Морской Шелковый путь, Китай - Казахстан - Азербайджан - Турция - Европа. Сухопутный через территорию агрессивного медведя небезопасный.
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