Отправлено: - 09:25

ZanoZOV:

главное чтоб говорил на государственном языке! это же важее всего в этой жизни не првавда ли уважаемые стихиетворцы

Цитата:Если вы смотрите по Алау, областные новости: - то все планёрки и совещание в городском акимате проводятся, как правило, на русском языке.