НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 88 из 88«1...868788
Ответить Новый топик
Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 20.03.24 - 12:45
#1306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 21.03.24 - 10:02
#1307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.24 - 11:00
#1308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наурыз мерекесі құтты, ұлыс оң, ақ мол болсын!

Читателей, грамотеев и сказочников с Праздником Наурыз, всем мирного неба, здоровья и удачи!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 23.03.24 - 09:50
#1309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем доброго утра и удачного дня!

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 26.03.24 - 09:54
#1310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf: Ага, щас, после того как медведя палкой протыкали, исход для грибника будет на условиях медведя, а не на любых. Если Россию зажать со всех сторон, это будет приравниваться к угрозе существованию, а значит будут использованы все методы самозащиты. Вот уже смотрю начали активнее использовать гиперзвуковой оружие, значит случайные сопутствующие потери перестали считать. А там и до ЯО рукой подать. Сомневаюсь, что это часть плана США.

Kairat stayer: Если говорить метафорически, на мой взгляд, цивилизованные страны, согласно плану, больного медведя хотят уморить, довести до изнеможения. Чтобы он не шалил и не натворил бед 😂😂😂.

Kairat stayer: Ранее тоже использовали, украинцы начали наносить, с помощью безпилотников удары по объектам энергетики. Как бы медведь зимой не замерз и еще больше не захворал. Лучше собирал бы летом дары природы на своей территории, а зимой спал, неугомонный зверь 😂😂😂.

Подробнее здесь:



[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2024 - 10:55]

[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2024 - 10:57]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1213
Форумная эклектика
Отправлено: 26.03.24 - 10:24
#1311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Лучше собирал бы летом дары природы на своей территории, а зимой спал, неугомонный зверь

Угу. И не мешал бы тыкать в себя палкой.
Смешные.
Разбудили, разозлили, а теперь плачутся, что он их кусает.
То ли ещё будет, когда он в раж войдёт. Забыли про 1945 год.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 26.03.24 - 10:42
#1312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
То ли ещё будет, когда он в раж войдёт. Забыли про 1945 год.


Будем наблюдать, вы то знатный сказочник, июне прошлого года говорили, что осенью с Украиной разберутся, увы не свершилось. Процитирую вас:

Skeptic: Неграмотные не помнят простую поговорку: "Цыплят по осени считают". А "осень" наступит, когда российская армия зачистит территорию Украины от нацистской мрази. Вот тогда и будет Победа. Частичная. Ибо ещё придётся приводить в чувство весь "коллективный" запад."Коллективный" в кавычках, ибо нет там никакого коллектива. Есть свора шавок на поводке у США. Перегрызутся между собой при первом же шухере.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.24 - 09:15
#1313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 29.03.24 - 09:18
#1314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, хеллоу, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, добра и хорошего настроения, сказочникам прозрения, побольше интеллекта и разума!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5232
Форумная эклектика
Отправлено: 29.03.24 - 09:38
#1315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, в Китае продолжает свою работу Боаоский азиатский форум (городе Боао в южной китайской провинции Хайнань с 26 по 29 марта 2024 года), принимают участие порядка 2000 представителей из более 60 азиатских стран.

Главная тема форума: "Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность". В повестке форума предусмотрены четыре ключевых направления: "Мировая экономика", "Научно-технические инновации", "Социальное развитие" и "Международное сотрудничество". Также серия тематических мероприятий, среди которых форум по здравоохранению, конференция по науке, технике и инновациям, форум по зеленому развитию городов и другие дискуссии.

Выше говорили метафорически про медведя, мол не хочет собирать дары природы на своей территории, а зарится на чужие. Действительно собирал бы дары, кувыркался с медведицей, глядишь и демографию подняли бы и никаких инородцев не нужно было привлекать, чтобы повсеместно помогали.

В этом плане Дракон правильно действует, у него экономические дела не особо ладятся с США. Придется теснее взаимодействовать с Европой, на мой взгляд большие планы на Морской Шелковый путь, Китай - Казахстан - Азербайджан - Турция - Европа. Сухопутный через территорию агрессивного медведя небезопасный.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 29.03.2024 - 10:40]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14358
Форумная эклектика
Отправлено: 29.03.24 - 09:44
#1316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer: Китай - Казахстан - Азербайджан - Турция - Европа. Сухопутный через территорию агрессивного медведя небезопасный.
Как раз то через Россию и был самый безопасный путь. К тому же Казахстан так и не смог достроить старый шёлковый путь. Я сомневаюсь что новый сможет. Азербайджан и Турция это ваще не безопасный путь.
Профайл
Страница 88 из 88«1...868788
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Vit, Kairat stayer

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS