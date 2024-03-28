Отправлено: - 09:03

Начальник:

в деле фигурируют обманутые? нет, значит нет обмана граждан. иначе бы ему еще одну статью пришили

Цитата:В том то и дело, что это уже пятая или шестая статья из разных источников, где просто перепечатывается текст, без изменения содержания, так некоторые слова местами поменяли. А что на самом деле происходит, есть ли пострадавшие - неизвестно... Вполне возможно, что они есть, но это секретная информация. Какие нить крутые или бастыки влетели, вот теперь и разбор полетов...