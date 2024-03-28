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≡ "Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48864
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 28.03.24 - 18:36
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- Я не занимался майнингом, чтобы получать обеспеченный цифровой актив в качестве вознаграждения, - сообщил подсудимый. - Прокурором расписываются правила покупки и регистрации лиц на платформе МФЦА, но я не осуществлял деятельность в РК.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22813
"Пространство криптовалюты Казахстана не пересекал" - Денис Галкин полностью не признал вину по новому обвинению в суде Костаная
Отправлено: 29.03.24 - 01:07
#15
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Надо было обменник делать такой: тенге - покемон-крипта. Клиент из КЗ покупает виртуального покемона за тенге, онлайн. И тут же продает покемона за крипту :lol: щас бы владельца обменника судили за торговлю виртуальными покемонами :lol:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
241
Re: "Пространство криптовалюты Казахстана не...
Отправлено: 29.03.24 - 09:03
#16
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Цитата:
Начальник:
в деле фигурируют обманутые? нет, значит нет обмана граждан. иначе бы ему еще одну статью пришили


В том то и дело, что это уже пятая или шестая статья из разных источников, где просто перепечатывается текст, без изменения содержания, так некоторые слова местами поменяли. А что на самом деле происходит, есть ли пострадавшие - неизвестно... Вполне возможно, что они есть, но это секретная информация. Какие нить крутые или бастыки влетели, вот теперь и разбор полетов...
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