НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Двое костанайцев заработали 1,35 млн долларов на криптовалюте, но попались оперативникам
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48864
Двое костанайцев заработали 1,35 млн долларов на криптовалюте, но попались оперативникам
Отправлено: 29.03.24 - 07:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчины создали онлайн-обменник. Двое жителей Костаная с 2020 года заработали 1,35 млн долларов на криптовалюте, но попались оперативникам Агентства по финансовому мониторингу, сообщила пресс-служба АФМ.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14358
Re: Двое костанайцев заработали 1,35 млн долларов на...
Отправлено: 29.03.24 - 07:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого какие бабосики крутятся на этой крипте. Где то я не там свернул) надо было вникать в этот бизнес)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22813
Двое костанайцев заработали 1,35 млн долларов на криптовалюте, но попались оперативникам
Отправлено: 29.03.24 - 08:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
надо было вникать в этот бизнес

Цитата:
Vit: надо было вникать в этот бизнес)

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS