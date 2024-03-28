Отправлено: - 07:50

ACROS:

На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.

[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 10:22]

Цитата:я немного не об этом. запрета как таково нет конечно.на мне лично вообще никак все эти потуги с языками не отразились.от слова никак. ни на работе , ни в жизни.вопрос что делалось для того чтобы казахский языкполноценно вошел в обиход и общественную жизнь.куча всяких программ, туда сюда.помню на заре этого, тридцать лет назад,с детьми тоже садились перед телевизором ,программа по изучению,нан-хлеб, су- вода и т.д.казахи заходили в автобус и громко ,чтобы все слышали ,говорили знакомому саламат сизбе.ну и что, через время все это стихло, по телику перестали учить, громко в автобусах не стали говорить . потому что поняли, а зачем учить, если он не востребован.ну я говорю что здесь на севере видел. ну и в поездках в Алма-ату,Целиноград-Астану.слово гандикап вам конечно знакомо.вот о нем как раз и речь.его и начали создавать, думали это поможет ,даст дух изучению казахского.через сокращение языков русского в школе,строительство только казахскоязычных школ, дошкольных учреждений,ограничение приема на работу в госорганы русскоязычных (любимого вами Рау в пример не приводите,их единицы ,это карьера начатая при СССР,им знание казахского не обязательно), эти таблички на казахском вверху и слева и шрифт не меньше, чем на русском (ну не глупость ли такие мелочи расписывать)да демография немного изменилась, говорю о Кустанае ,много уехало,одной из причин отьезда стало то что выше описал.но не настолько чтобы сразу делать такое .русскоязычных в Кустанае и сейчас больше чем казахов.а русскоговорящих 100 процентов. ну с аулов дальних может чуток не говорят,и то вряд ли.мысль думаю понятна, двинуть изучение казахского через ограничениеограничение хождение других языков.это и был прецедент.этот депутат что предлагает ,ценности казахские никто не знает и не изучает,поэтому надо создать центры , написать программы разные...а почему не изучают ,он не знает.почему казахи не знают кто такой Абай?надеюсь это один в мире человек всего, и он оказался казахом.почему домбру казахская молодежь как то называет....поэтому я говорю, что как бы не пошло как с казахским языком изучениеценностей казахов.можно балалайку запретить, гармошку...масленицу вот "отменили" уже ...ну на уровне города ,как было раньше уже нетпока еще не запретили конечно, людям ,особенно на селе просто так не запретишь.про Новый год каждый год разговоры, то ставили всегда 1 декабря на площади,теперь нельзя, елка задвинет на задний план День независимости.но от от этого изучение творчества Абая ,знание домбры лучше не стало.неучи остались неучами.