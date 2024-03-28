Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48864
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 16:18
Депутат Сената Сакен Арубаев считает необходимым создать в стране республиканский центр по изучению национальных ценностей. Свое предложение он озвучил в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.
Читать новость
Читать новость
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 29.03.24 - 01:20
Цитата:
Зря стараетесь, АКРОС не оценит
Vlad Kostanai:
и прекрасно помню, что указанные люди просветители, батыры, академики, общественные деятели
и прекрасно помню, что указанные люди просветители, батыры, академики, общественные деятели
Зря стараетесь, АКРОС не оценит
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3863
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 29.03.24 - 07:21
Цитата:
Боже, какое дремучее невежество!
Абай Кунанбаев для казахов, как Пушкин для русских, как Шекспир для англичан!
Ауэзова прочти, "Путь Абая"!
111:
Я вообще не знаю, кто такой Абай или Аль Фараби, да и поздно изучать
Я вообще не знаю, кто такой Абай или Аль Фараби, да и поздно изучать
Боже, какое дремучее невежество!
Абай Кунанбаев для казахов, как Пушкин для русских, как Шекспир для англичан!
Ауэзова прочти, "Путь Абая"!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20450
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 29.03.24 - 07:50
Цитата:
я немного не об этом. запрета как таково нет конечно.
на мне лично вообще никак все эти потуги с языками не отразились.
от слова никак. ни на работе , ни в жизни.
вопрос что делалось для того чтобы казахский язык
полноценно вошел в обиход и общественную жизнь.
куча всяких программ, туда сюда.
помню на заре этого, тридцать лет назад,
с детьми тоже садились перед телевизором ,программа по изучению,
нан-хлеб, су- вода и т.д.
казахи заходили в автобус и громко ,чтобы все слышали ,
говорили знакомому саламат сизбе.
ну и что, через время все это стихло, по телику перестали учить, громко в автобусах не стали говорить . потому что поняли, а зачем учить, если он не востребован.
ну я говорю что здесь на севере видел. ну и в поездках в Алма-ату,
Целиноград-Астану.
слово гандикап вам конечно знакомо.
вот о нем как раз и речь.
его и начали создавать, думали это поможет ,даст дух изучению казахского.
через сокращение языков русского в школе,
строительство только казахскоязычных школ, дошкольных учреждений,
ограничение приема на работу в госорганы русскоязычных (любимого вами Рау в пример не приводите,их единицы ,это карьера начатая при СССР,им знание казахского не обязательно), эти таблички на казахском вверху и слева и шрифт не меньше, чем на русском (ну не глупость ли такие мелочи расписывать)
да демография немного изменилась, говорю о Кустанае ,много уехало,
одной из причин отьезда стало то что выше описал.
но не настолько чтобы сразу делать такое .
русскоязычных в Кустанае и сейчас больше чем казахов.
а русскоговорящих 100 процентов. ну с аулов дальних может чуток не говорят,
и то вряд ли.
мысль думаю понятна, двинуть изучение казахского через ограничение
ограничение хождение других языков.
это и был прецедент.
этот депутат что предлагает ,ценности казахские никто не знает и не изучает,
поэтому надо создать центры , написать программы разные...
а почему не изучают ,он не знает.
почему казахи не знают кто такой Абай?
надеюсь это один в мире человек всего, и он оказался казахом.
почему домбру казахская молодежь как то называет....
поэтому я говорю, что как бы не пошло как с казахским языком изучение
ценностей казахов.
можно балалайку запретить, гармошку...
масленицу вот "отменили" уже ...
ну на уровне города ,как было раньше уже нет
пока еще не запретили конечно, людям ,
особенно на селе просто так не запретишь.
про Новый год каждый год разговоры, то ставили всегда 1 декабря на площади,
теперь нельзя, елка задвинет на задний план День независимости.
но от от этого изучение творчества Абая ,знание домбры лучше не стало.
неучи остались неучами.
[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 10:22]
ACROS:
На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.
На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.
я немного не об этом. запрета как таково нет конечно.
на мне лично вообще никак все эти потуги с языками не отразились.
от слова никак. ни на работе , ни в жизни.
вопрос что делалось для того чтобы казахский язык
полноценно вошел в обиход и общественную жизнь.
куча всяких программ, туда сюда.
помню на заре этого, тридцать лет назад,
с детьми тоже садились перед телевизором ,программа по изучению,
нан-хлеб, су- вода и т.д.
казахи заходили в автобус и громко ,чтобы все слышали ,
говорили знакомому саламат сизбе.
ну и что, через время все это стихло, по телику перестали учить, громко в автобусах не стали говорить . потому что поняли, а зачем учить, если он не востребован.
ну я говорю что здесь на севере видел. ну и в поездках в Алма-ату,
Целиноград-Астану.
слово гандикап вам конечно знакомо.
вот о нем как раз и речь.
его и начали создавать, думали это поможет ,даст дух изучению казахского.
через сокращение языков русского в школе,
строительство только казахскоязычных школ, дошкольных учреждений,
ограничение приема на работу в госорганы русскоязычных (любимого вами Рау в пример не приводите,их единицы ,это карьера начатая при СССР,им знание казахского не обязательно), эти таблички на казахском вверху и слева и шрифт не меньше, чем на русском (ну не глупость ли такие мелочи расписывать)
да демография немного изменилась, говорю о Кустанае ,много уехало,
одной из причин отьезда стало то что выше описал.
но не настолько чтобы сразу делать такое .
русскоязычных в Кустанае и сейчас больше чем казахов.
а русскоговорящих 100 процентов. ну с аулов дальних может чуток не говорят,
и то вряд ли.
мысль думаю понятна, двинуть изучение казахского через ограничение
ограничение хождение других языков.
это и был прецедент.
этот депутат что предлагает ,ценности казахские никто не знает и не изучает,
поэтому надо создать центры , написать программы разные...
а почему не изучают ,он не знает.
почему казахи не знают кто такой Абай?
надеюсь это один в мире человек всего, и он оказался казахом.
почему домбру казахская молодежь как то называет....
поэтому я говорю, что как бы не пошло как с казахским языком изучение
ценностей казахов.
можно балалайку запретить, гармошку...
масленицу вот "отменили" уже ...
ну на уровне города ,как было раньше уже нет
пока еще не запретили конечно, людям ,
особенно на селе просто так не запретишь.
про Новый год каждый год разговоры, то ставили всегда 1 декабря на площади,
теперь нельзя, елка задвинет на задний план День независимости.
но от от этого изучение творчества Абая ,знание домбры лучше не стало.
неучи остались неучами.
[Исправлено: alex_60, 29.03.2024 - 10:22]
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 29.03.24 - 08:01
Цитата:
Любопытный факт - Индия после обретения независимости от ненавистных им бритов, которые делов там наворотили, почему-то не кинулись избавляться от английского, потому что понимают, насколько он важен и нужен. Теперь свободно разъезжают по миру, в Британии, Канаде и т.д. в министерствах сидят, в IT отрасли они тоже далеко не на последнем месте...
alex_60:
слово гандикап вам конечно знакомо. вот о нем как раз и речь.
слово гандикап вам конечно знакомо. вот о нем как раз и речь.
Любопытный факт - Индия после обретения независимости от ненавистных им бритов, которые делов там наворотили, почему-то не кинулись избавляться от английского, потому что понимают, насколько он важен и нужен. Теперь свободно разъезжают по миру, в Британии, Канаде и т.д. в министерствах сидят, в IT отрасли они тоже далеко не на последнем месте...
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 29.03.24 - 08:02
Цитата:
Вы же знаете провокаторов, они без этого жить не могут. Щас проснется к обеду, скажет, что это был сарказм, и что он Абая до утра читал...
таноми52:
Боже, какое дремучее невежество! Абай Кунанбаев для казахов, как Пушкин для русских, как Шекспир для англичан! Ауэзова прочти, "Путь Абая"!
Боже, какое дремучее невежество! Абай Кунанбаев для казахов, как Пушкин для русских, как Шекспир для англичан! Ауэзова прочти, "Путь Абая"!
Вы же знаете провокаторов, они без этого жить не могут. Щас проснется к обеду, скажет, что это был сарказм, и что он Абая до утра читал...
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать