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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 00:31
#4486
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Цитата:
maxsaf:
Это просто дичайшие, варварские методы.

и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?
правильно...
конечно без всех этих спектаклей. как-то эти действа сами по себе слишком по-человечески эмоциональны. как по мне когда дело делается спокойно. методично и вообще без каких либо эмоций, это во сто крат страшнее. но это чисто мои личные предположения, не основывающиеся ни на научных статьях, ни на захудалом анализе фактов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 01:43
#4487
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Цитата:
Карачун:
и что нужно сделать чтобы эти методы более никогда не были в ходу вообще и впредь, у кого либо из представителей человечества?

Для начала сделать среднее образование обязательным, а лучше принудительным. И желательно с упором на углубленное изучение предметов, делающих чудеса - объяснимыми, а религию - ненужной. Человека с таким багажом будет гораздо сложнее затащить в религию, или склонить до радикализма.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 06:51
#4488
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Цитата:
maxsaf:
а лучше принудительным.

ну как вот так-то, получается?! издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием? под замок и совсем из школы не выпускать?
если так, то абайка тот же гуманист выходит.
и у тех же бармалеев крокусовских наверняка среднее образование имеется, а у конечных бенефициаров этой организации верхних образований по парочке, не духовных.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:03
#4489
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Парни срочная новость! Все таки нашли организаторов. (ну а че в каждой шутке есть доля правды)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6089
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:11
#4490
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Цитата:
Карачун:
выигрывают в плане функционала


Не спорю: москвичи и жигули против тойоты и мерседесев.
Для уровня совхоза этого станка хватало с головой.
Да и материально-техническое состояние рем.базы совхозов в то время оставляло желать лучшего.
Совхозное МТМ - это для поддержание рабочего состояния и текущего ремонта.
Для капитальных ремонтов с/х техники в то время была система "Госкомсельхозтехники" - куда в обменный фонд сдавали все узлы и механизмы, и сами агрегаты и трактора. Там база была мощнее и получше.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6089
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 08:29
#4491
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Цитата:
Vit:
Все таки нашли организаторов. (ну а че в каждой шутке есть доля правды)


Ну если назначили исполнителями - таджиков-гастарбайтеров за 500 000 деревянных рублей, то организаторы - это аксакалы с их горных кишлаков.

[Исправлено: ACROS, 28.03.2024 - 09:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:26
#4492
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Цитата:
Карачун:
издеваться над людьми в течение 9-12 лет это можно? я имею ввиду если люди не желают получать среднее образование.
ну мало ли, что они не желают. Где-то же люди не желают в армии два года служить, но закон обязывает, и ниче, идут и служат.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:27
#4493
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Цитата:
Карачун:
а как быть с тупыми, коих становится все больше и больше по естественным причинам как раз таки в развитых странах с обязательным средним образованием?

В спец школах обучать. Вы в какой учились?

[Исправлено: maxsaf, 28.03.2024 - 10:28]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 09:32
#4494
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Цитата:
Карачун:
под замок и совсем из школы не выпускать?

А почему бы и да? Щас ИИ достаточно уже развит, чтобы с высокой долей вероятности на основе данных об успеваемости, поведении и окружении индивида предсказывал вероятность совершения преступления. Ну и установить порог, ниже которого - тупо не выпускать. Все равно же вернётся под замок, только хуже сделает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 12:28
#4495
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Цитата:
saba:
Сказки, весь мир против Вас

Даже Румыния??

Цитата:
saba:
Скажем так свежий пример. Сталин чего добился террором, второй пример Гитлер чего добился своим террором. Я повторяю иногда думать прежде чем говорить

Вот я вам и предлагаю
Думайте прежде чем приводить примеры

Причем тут гос террор в отношении своих граждан
И ответные меры спецслужб по контреррору внешнему? Вы чё все в одну кучу гребе?)
Цитата:
saba:
офигеть таджикское поселение и как апофеоз Абайка с говорящей отрезанной головой!

Какое таджикское поселение?

Таджики кто в России? Коренной народ?
Нет пришлые мигранты трудовые
Какого фига они туда персиляются и начинают права качать? Должен быть контроль
Едешь в Россию работать, работай без проблем
Нафиг ты свою семью и стариков тащишь требуя себе гражданство?
Другой момент что российская система коррумпированная донельзя
Им наркобабки занесли а те и рады всему кишлаку у границ Афганистана дать зелёный свет)
Должен быть строгий контроль теперь
Цитата:
saba:
Вашей холодной головой был обеспечен любой нацизм от Холокоста до наших дней. При встрече руки я Вам точно не подам!

Да нужна мне ваша рука))
Я больше по ушам теперь))

Цитата:
111:
не сторонник, чтобы это показывать патриотическому зверью

Показали и что произошло?
Таджиков бить начали?
Нет те сами ломанулись в аэропорты
А чего боятся то? В России ничего не происходит даже после кадров с отрезанием головы
Я считаю бежишь значит боишься чего то значит есть грешок за тобой
Была в первый же час опубликована ориентировка на теров
Таджик живущий в Саратове увидел себя в ней
Сам пришел в ГУВД сказал что полиция ошиблась
Его никто не задержал и спокойно отпустил домой

При этом родня террористов живущая в Душанбе как пишут была увезена неизвестными куда-то
Кто эти неизвестные и что будет с этой родней?

Цитата:
maxsaf:
Абайка же осуждает только таджиков, остальные головорезы его устраивают

Остальные головорезы какие?
В Крокусе кроме таджиков ещё кто-то головы резал,кто? Покажи
Или ты намекаешь на фсбшнков которые под видом таджиков провернули операцию? Нууу тут без комментариев тогда)
Цитата:
maxsaf:
И если это не нацизм, то что тогда нацизм?

Нацизм это гос идеология превосходства одной нации над другой

В паблики таджикские зайди ради интереса раз ты их так любишь почитай их посты для ржаки))

Процитирую самый популярный

Какой бы не был тюрок храбрый и сильный он должен склонить голову перед точиком так как точики это потомки персидских царей!

А? Нацизм?))

Напоминаю во время гражданской войны в Таджикистане первых вырезали русских,потом кыргызов и узбеков в селениях так как они тюрки которых таджики ненавидят

Вот такая вот арифметика)
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 22:19
#4496
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Цитата:
Больше 150 человек спасли этой ночью из затопленных сел близ Аркалыка

Источник:

Цитата:
Новая плитка плохо пережила зиму даже на пешеходной зоне в Костанае

Цитата:
"Мы же не можем разорваться, это стихия!"

Источник:

граждане! предлагаю обсудить насущные темы.
в конце концов события представленные в цитатах все 30 лет происходят с ежегодной регулярностью, а вот изменения в гербе, названиях населенных пунктов и улиц явления уникальные и редкие. а потому имеющие первостепенную важность. или, например, центнер по изучению национальных ценностей тоже чрезвычайно нужная инициатива, даже поясню, тут прошел слух что бешбармак имеет неканоническое название навязанное извне. считаю нужно незамедлительно пресечь подобную несправедливость.
предлагайте пожалуйста свои идеи, высказывате мысли и т.д.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 28.03.24 - 22:21
#4497
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Цитата:
maxsaf:
Вы в какой учились?

"...в каких...?"
ну как бы очевидно - в рудненских.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 00:35
#4498
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Цитата:
Карачун:
граждане! предлагаю обсудить насущные темы.

----Не , некоторым это тут не нравиться . Лучше соринку видеть в чужом глазу , чем бревно - в своем .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 04:49
#4499
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Цитата:
Карачун:
граждане! предлагаю обсудить насущные темы.

А давайте

Цитата:
Главного активиста «Языкового патруля» Диаса Кузаирова арестовали за нецензурные выражения в прямом эфире в соцсети, сообщает Orda.kz.

Факт нецензурной брани полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Блогер вышел в прямой эфир и в своей речи использовал мат.



ссылка на новость

[Исправлено: maxsaf, 29.03.2024 - 05:51]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14357
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 29.03.24 - 07:05
#4500
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Цитата:
maxsaf: А давайте
Я раньше думал что нацпаты сильные, смелые. А оказалось трусливые. Его схватили за одно место и он начал юлить. Мол это слово не такое, а оно казахское и есть вполне мирный перевод. Короче под дурачка начал косить. Не гоже борцу за язык так себя вести.
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