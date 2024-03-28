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В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48864
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 16:18
Депутат Сената Сакен Арубаев считает необходимым создать в стране республиканский центр по изучению национальных ценностей. Свое предложение он озвучил в запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20449
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 16:18
Прецедент есть.
С казахским языком.
30 лет прошло,а движения по изучению ноль. При этом куча программ.
Решение-запретить все на русском, отменить его как язык межнационального общения
переименовать русские названия...
Результат-не помогло.
Так будет и здесь, других то вариантов нет.
[Исправлено: alex_60, 28.03.2024 - 19:35]
С казахским языком.
30 лет прошло,а движения по изучению ноль. При этом куча программ.
Решение-запретить все на русском, отменить его как язык межнационального общения
переименовать русские названия...
Результат-не помогло.
Так будет и здесь, других то вариантов нет.
[Исправлено: alex_60, 28.03.2024 - 19:35]
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 16:24
Цитата://современные казахстанцы недостаточно знакомы с историями жизни героев и личностей,//
Может просто надо в школе ХОРОШО преподавать историю Казахстана: - и просто и дешево и действенно.
Вместо школы -республиканский центр; вместо Маслихатов и Мажлиса - курултай; вместо отделов предпринимательства- НП "Атамекен".
Есть такая русская поговорка: - "...когда коту делать нечего- он чешет яйца..."
А, ценности они одни и те же в мире: - честность, порядочность, скромность, любовь к родине- или у нас, у казахов, другие ценности ?
Может просто надо в школе ХОРОШО преподавать историю Казахстана: - и просто и дешево и действенно.
Вместо школы -республиканский центр; вместо Маслихатов и Мажлиса - курултай; вместо отделов предпринимательства- НП "Атамекен".
Есть такая русская поговорка: - "...когда коту делать нечего- он чешет яйца..."
А, ценности они одни и те же в мире: - честность, порядочность, скромность, любовь к родине- или у нас, у казахов, другие ценности ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 124
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 16:44
— Английский существенно помогает в работе и общении, — считает бизнесмен Кришна Сингх, учившийся в 1979—1984 гг. в СССР. — Я не люблю англичан, но это глупо отрицать. Конечно, дел тут британцы за два века изрядно наворотили, они разграбили нашу страну, довели её до нищеты. Но сразу после независимости хватило ума не отказаться от английского. Пусть на нём разговаривали людоед Черчилль и убийца мирных демонстрантов Реджинальд Дайер, но на английском же поёт моя любимая группа «Битлз», и публиковался мастер триллера Фредерик Форсайт. Знаешь, я откровенно ржу над попытками извести русский язык в отдельных государствах экс-СССР. Местные политики идиоты. Отказаться от русского — значит просто убить самого себя. Ты лишаешь своих граждан великой русской культуры, поэзии, кино, поездок в другие страны. На каком языке грузин будет общаться в Армении, литовец в Латвии, а таджик в Узбекистане? Я изрядно поездил по СССР и видел, сколько русские построили в национальных республиках заводов и фабрик, школ, больниц, как они помогали населению, развивали образование, литературу, искусство. Англичане и на грамм нам не помогли. И даже при всей ненависти к британцам английский язык остался в Индии. Убирая русский язык из школ, националисты в экс-СССР наказывают своих же детей....Самое забавное, что английский в Индии считается «языком белых», то есть, подразумевается — на нём говорят все европейцы. Но когда обращаются к русским, французам, испанцам, и те отвечают на своём, индийцы прямо-таки страшно теряются. Английскому языку в Индии не помешало ни тяжёлое колониальное наследие, ни 76 лет независимости: он лишь стал распространённее во всех сферах жизни. Я уверен, что попытки вытеснить русский язык и культуру у отдельных наших соседей ни к чему хорошему не приведут. Правда, чтобы понять очевидное, нужно хоть немного ума. У индийцев он есть, а вот кое-где из бывших республик СССР с ним имеются проблемы.
V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.11.19
- Сообщений:
- 17
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 17:07
Согласен с высказанным мнением, что указанные вопросы нужно решать на уровне школьного образования, а не создавать очередные бессмысленные госкомиссии и республиканские центры. Обязательно все это сделать под кураторством Президента. Ему заняться больше нечем? Или это очередная пыль чтоб выделить свою фигуру на фоне остальных? Мне 35 лет, я учился в костанайской школе, осваивал школьную программу еще по советским учебникам, и прекрасно помню, что указанные люди просветители, батыры, академики, общественные деятели.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37349
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 18:43
Я вообще не знаю, кто такой Абай или Аль Фараби, да и поздно изучать
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37349
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 18:44
Цитата:
А эти вообще кто такие?
Кабанбай, Акан, Каныш?
А эти вообще кто такие?
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 19:06
Цитата:
Абая ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте , особенно его СЛОВА, там как раз о наших национальных ценностях чётко сказано.
Аль Фараби - это имя сюда привёз Шукеев, переименовав пр. Ленина - он то же с юга, земляк Аль Фараби.
Говорят что это тоже казах, не араб, а именно казах - такой же казах как и Чингиз-хан, хотя я в это лично не верю.
111:
Абай или Аль Фараби
Абай или Аль Фараби
Абая ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте , особенно его СЛОВА, там как раз о наших национальных ценностях чётко сказано.
Аль Фараби - это имя сюда привёз Шукеев, переименовав пр. Ленина - он то же с юга, земляк Аль Фараби.
Говорят что это тоже казах, не араб, а именно казах - такой же казах как и Чингиз-хан, хотя я в это лично не верю.
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 19:37
Цитата:
На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.
Достаточно пройти вам по городу и прочитать вывески, проехать в общественном транспорте, - везде ВСЁ на русском, ну и естественно - на государственном языке.
Русский язык - он язык официального употребления как в гос.органах так и в местных сообществах и государство создаёт условия для развития этого языка.
Это на официальном языке, а по простому - русский язык - он ВЕЗДЕ в Казахстане и между нациями тоже в том числе..
Казахский и русский- третьего и четвертого языка просто напросто нет.
Переименовывать- да, этот процесс идёт и тут уже ничего не поделаешь, но он нисколько не влияет ни на русских ни на другие национальности- они ни в чём не УЩЕМЛЕНЫ.
alex_60:
запретить все на русском, отменить его как язык межнационального общения переименовать русские названия..
запретить все на русском, отменить его как язык межнационального общения переименовать русские названия..
На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.
Достаточно пройти вам по городу и прочитать вывески, проехать в общественном транспорте, - везде ВСЁ на русском, ну и естественно - на государственном языке.
Русский язык - он язык официального употребления как в гос.органах так и в местных сообществах и государство создаёт условия для развития этого языка.
Это на официальном языке, а по простому - русский язык - он ВЕЗДЕ в Казахстане и между нациями тоже в том числе..
Казахский и русский- третьего и четвертого языка просто напросто нет.
Переименовывать- да, этот процесс идёт и тут уже ничего не поделаешь, но он нисколько не влияет ни на русских ни на другие национальности- они ни в чём не УЩЕМЛЕНЫ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15441
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 21:04
Цитата:
Можно переименовать русский язык
В мокшанский вариант украинского языка)
И проблем не будет))
Цитата:
Ну не мудрено что за 30 лет ты так и не захотел его учить
На деле же студенты сейчас из глав корпуса выходят КРУ
Русской речи уже не слышно
Думаю неужто южане по квоте приехали?
Спрашиваю их
Нет все местные ребята
Причем и русский язык знают
А чё на казахском между собой если русский знаете? А зачем нам русский если для нас удобнее казахский? Недоуменно отвечают они
Если есть русские ребята в группе они приспосабливаются но в целом их конечно не дискриминируют
Работает старое правило
Казахи если есть в компании русский друг переходят на русский язык чтобы друг не чувствовал себя неловко
Толерантность во всей красе
Американцам бы это показать они бы уписались от восторга)
Цитата:
Ну вот а я думаю почему у нас одна из главных улиц названа в честь южанина
Достали б***ь
Акимам вообще запретить надо лезть в идеологию и культуру
Ладно городской но областной должен глобальные проблемы решать межгосударственные даже а не улицы предлагать
Ещё прокурорские или кнбшные нос свой суют
В честь алматинского генерала МГБ нам тут улицу впихнули
Родня походу подсуетилась
А кто он такой этот арыстамбеков?
Вон дауенова вся область почти знает
А в честь него улицы так и нет
ACROS:
На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.
На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.
Можно переименовать русский язык
В мокшанский вариант украинского языка)
И проблем не будет))
Цитата:
alex_60:
30 лет прошло,а движения по изучению ноль.
30 лет прошло,а движения по изучению ноль.
Ну не мудрено что за 30 лет ты так и не захотел его учить
На деле же студенты сейчас из глав корпуса выходят КРУ
Русской речи уже не слышно
Думаю неужто южане по квоте приехали?
Спрашиваю их
Нет все местные ребята
Причем и русский язык знают
А чё на казахском между собой если русский знаете? А зачем нам русский если для нас удобнее казахский? Недоуменно отвечают они
Если есть русские ребята в группе они приспосабливаются но в целом их конечно не дискриминируют
Работает старое правило
Казахи если есть в компании русский друг переходят на русский язык чтобы друг не чувствовал себя неловко
Толерантность во всей красе
Американцам бы это показать они бы уписались от восторга)
Цитата:
ACROS:
Аль Фараби - это имя сюда привёз Шукеев, переименовав пр. Ленина - он то же с юга, земляк Аль Фараби.
Аль Фараби - это имя сюда привёз Шукеев, переименовав пр. Ленина - он то же с юга, земляк Аль Фараби.
Ну вот а я думаю почему у нас одна из главных улиц названа в честь южанина
Достали б***ь
Акимам вообще запретить надо лезть в идеологию и культуру
Ладно городской но областной должен глобальные проблемы решать межгосударственные даже а не улицы предлагать
Ещё прокурорские или кнбшные нос свой суют
В честь алматинского генерала МГБ нам тут улицу впихнули
Родня походу подсуетилась
А кто он такой этот арыстамбеков?
Вон дауенова вся область почти знает
А в честь него улицы так и нет
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20449
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 21:24
Цитата:
И все засмеялась.
Сказка про белого барашка
От абайка95.
abaika95:
На деле же студенты сейчас из глав корпуса выходят КРУ Русской речи уже не слышно Думаю неужто южане по квоте приехали? Спрашиваю их Нет все местные ребята Причем и русский язык знают А чё на казахском между собой если русский знаете? А зачем нам русский если для нас удобнее казахский? Недоуменно отвечают они
На деле же студенты сейчас из глав корпуса выходят КРУ Русской речи уже не слышно Думаю неужто южане по квоте приехали? Спрашиваю их Нет все местные ребята Причем и русский язык знают А чё на казахском между собой если русский знаете? А зачем нам русский если для нас удобнее казахский? Недоуменно отвечают они
И все засмеялась.
Сказка про белого барашка
От абайка95.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1213
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 28.03.24 - 21:54
А у меня сын когда-то в КТЛ учился...
В классе 25 человек. Трое - русские и один чеченец. Остальные казахи. В другом классе тоже 25 человек, но казахов ещё больше.
Заметил, что на переменах и в общежитии они говорят только на русском.
А там два завуча. Один - турок, другой - от Казахстана. Тогда казашка была. Спрашиваю её:
- Почему пацаны на русском разговаривают? И вообще - на турецком говорят лучше, чем на казахском?
- Турки, они же упёртые. Говорят с ними на турецком, пока те не поймут. А нам проще сказать на русском, чтобы сделали, что надо...
...
Вот и весь сказ...
В классе 25 человек. Трое - русские и один чеченец. Остальные казахи. В другом классе тоже 25 человек, но казахов ещё больше.
Заметил, что на переменах и в общежитии они говорят только на русском.
А там два завуча. Один - турок, другой - от Казахстана. Тогда казашка была. Спрашиваю её:
- Почему пацаны на русском разговаривают? И вообще - на турецком говорят лучше, чем на казахском?
- Турки, они же упёртые. Говорят с ними на турецком, пока те не поймут. А нам проще сказать на русском, чтобы сделали, что надо...
...
Вот и весь сказ...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1041
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 23:32
Комментарий проходит проверку.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1041
В Казахстане предложили создать центр по изучению национальных ценностей
Отправлено: 28.03.24 - 23:38
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 22809
Re: В Казахстане предложили создать центр по изучению...
Отправлено: 29.03.24 - 01:17
Цитата:
Цитата:
Зато он свой, да, АКРОС?
111:
Я вообще не знаю, кто такой Абай или Аль Фараби, да и поздно изучать
Я вообще не знаю, кто такой Абай или Аль Фараби, да и поздно изучать
Цитата:
111:
А эти вообще кто такие?
А эти вообще кто такие?
Зато он свой, да, АКРОС?
-
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