Отправлено: - 21:04

ACROS:

На русском не ВСЁ запретили, да и нет такого действия как- ЗАПРЕТИТЬ ВСЁ на русском.

alex_60:

30 лет прошло,а движения по изучению ноль.

ACROS:

Аль Фараби - это имя сюда привёз Шукеев, переименовав пр. Ленина - он то же с юга, земляк Аль Фараби.

Цитата:Можно переименовать русский языкВ мокшанский вариант украинского языка)И проблем не будет))Цитата:Ну не мудрено что за 30 лет ты так и не захотел его учитьНа деле же студенты сейчас из глав корпуса выходят КРУРусской речи уже не слышноДумаю неужто южане по квоте приехали?Спрашиваю ихНет все местные ребятаПричем и русский язык знаютА чё на казахском между собой если русский знаете? А зачем нам русский если для нас удобнее казахский? Недоуменно отвечают ониЕсли есть русские ребята в группе они приспосабливаются но в целом их конечно не дискриминируютРаботает старое правилоКазахи если есть в компании русский друг переходят на русский язык чтобы друг не чувствовал себя неловкоТолерантность во всей красеАмериканцам бы это показать они бы уписались от восторга)Цитата:Ну вот а я думаю почему у нас одна из главных улиц названа в честь южанинаДостали б***ьАкимам вообще запретить надо лезть в идеологию и культуруЛадно городской но областной должен глобальные проблемы решать межгосударственные даже а не улицы предлагатьЕщё прокурорские или кнбшные нос свой суютВ честь алматинского генерала МГБ нам тут улицу впихнулиРодня походу подсуетиласьА кто он такой этот арыстамбеков?Вон дауенова вся область почти знаетА в честь него улицы так и нет